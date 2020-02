Bela com chá verde

Chá verde pode fazer milagres!

Foto: Dreamstime

1. Tônico adstringente

Mergulhe 100 g de folha de chá verde em 500 ml de água. Deixe descansar por uma hora e coe. Passe no rosto com algodão, evitando os olhos.

2. Compressa para olheiras

Coloque 100 g de chá verde em 500 ml de água fervente. Abafe por cinco minutos. Espere esfriar e, depois, guarde na geladeira. Embeba dois algodões e coloque-os sobre os olhos. Deixe por 15 minutos.

3. Máscara rejuvenescedora

Bata no liquidificador 1 xícara (café) de chá verde, 1 cacho de uva com casca, 1 rodela de gengibre, 5 colheres (sopa) de argila verde, 2 colheres (sopa) de mel, 3 colheres (sopa) de iogurte natural e 1 colher (café) de óleo de semente de uva. Passe no rosto e deixe por uma hora. Retire com água fria.