Argan no corpo todo: como usá-lo no rosto, na pele e nas unhas

Foto: Getty Images

Na pele

· Passe o óleo puro (o mesmo que usa no cabelo) no corpo antes do banho. Espere um pouco para tomar a ducha.

· Aplique-o nos joelhos, cotovelos e calcanhares.

· Misture o óleo puro com e esfolie o corpo.

· Use como creme hidratante depois do banho.

· Ele funciona também como loção pós-sol, para evitar ressecamento. Misture-o com um creme e passe na pele.

Nas unhas

· Aplique o óleo puro nas unhas uma hora antes de ir à manicure. Isso diminui a agressão do esmalte e amolece a cutícula.

· Após retirar o esmalte, passe o óleo novamente para hidratar a cutícula ressecada pelo excesso de uso do removedor de esmalte.

· Bases ou esmaltes que contêm o argan em sua fórmula fortalecem as pontas lascadas. Invista nisso.

Na maquiagem

· Com um pedaço de algodão, use o óleo puro para retirar a maquiagem dos olhos – principalmente aquelas que forem à prova d’água.

· Não o deixe encostar no restante do rosto, ainda mais no queixo, porque pode causar acne. Quando aplicar no cabelo, lave bem as mãos.

· Em vez do óleo, prefira cremes ou maquiagens que já tenham o argan em sua fórmula para o resto do rosto.