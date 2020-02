Aprenda a fazer uma cor exclusiva de delineador

Pele opaca, com pontos de luz, e olhos gráficos

Fotos: Luara Calvi Anic

O desfile de Matthew Williamson na última London Fashion Week foi um colorê geral. Laranja, azul, amarelo dominaram a passarela. Para equilibrar, a maquiadora inglesa Lisa Eldridge, famosa entre as adoradoras de maquiagem, optou por uma pele opaca, com um leve brilho nas bochechas. “Um clima de praia urbana”, disse. Nos olhos, um tom de delineador líquido feito com uma mistura de laranja, amarelo e marrom. “É uma maquiagem gráfica e muito chique”, disse.

Dica da maquiadora: com os olhos abertos e olhando para frente, puxe a linha lateral com um pincel chanfrado e delineador líquido. Só depois, com os olhos mais fechados, contorne toda a pálpebra. Vale fazer uma visita ao site de Lisa. Ela tem vídeos com ótimas dicas de make.

Nos olhos, uma mistura de marrom, laranja e amarelo