Alerta de tendência: boca com glitter, sim!

🎉Meninasss 🎉 o carnaval chegou! E as bocas brilhosas são super tendência e você pode fazer com glitter, paetês, brilhos, purpurina e etc… Arraseee com essa dica de aplicação de glitter nos lábios: antes de aplicar o batom use um primer, depois escolha um batom da cor que você quiser cremoso de preferência, ou gloss. Evite os matte pois não vai dar aderência. Depois aplique mais primer ou creme fix por cima do batom e só então aplique o glitter, ou qualquer outro material citado acima com os dedos dando batidinhas. Aplique de preferência com a boca aberta esticando a boca para distribuir bem sobre os lábios. 🎉🎊🎭🎶 Foto ilustrativa! #makeup #maquiagem #makecarnaval #maquiagemcarnaval #vidademaquiadora #batom #glitter #bocacomglitter #dicasdemake #purpurina #paetês #brilho

A post shared by Tanny Cristina Makeup 💋 (@tannycristinamakeup) on Feb 9, 2018 at 11:31am PST