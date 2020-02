Alcance o bronzeado dos sonhos

É simples ficar da cor que você sempre

quis. Confira!

Foto: Getty Images

A aplicação

Mesmo querendo um superbronzeado, passe protetor solar. Ficar vermelha e descascar é feio e perigoso. Passe-o meia hora antes de sair e a cada duas horas.

Na caminhada

Ao andar, preste atenção na postura para se bronzear por igual. E, para não torrar no primeiro dia, comece andando por dez minutos e aumente aoa poucos. Não use bolsa nos ombros.

Ao sentar

Acostume-se a ficar com as costas retas para que sua barriga não se queime com dobras. Também não dá para cruzar as pernas ou tomar sol de chinelo.

Muitos biquínis?

Prefira comprar todos de modelos parecidos para evitar ficar com a pele cheia de marcas diferentes.