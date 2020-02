Acne em adultos: aprenda a tratá-la!

Lave o rosto com sabonete neutro de manhã e à noite para evitar espinhas

Foto: Dreamstime

A acne é um dos maiores inimigos da aparência feminina. E, ao contrário do que muita gente pensa, um rosto todo empipocado de espinhas não é marca registrada apenas de adolescentes.

Segundo Jayme de Oliveira Filho, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, se na puberdade ela atinge mais os homens, na fase adulta a mulher é a maior vítima, e isso pode estar associado a desequilíbrios hormonais. Veja o que é possível fazer para amenizar o problema e manter a pele lisinha.

Emoções controladas

Especialistas acreditam que, diante de uma situação de estresse, a imunidade cai e a glândula suprarrenal aumenta a produção do hormônio cortisol que, por sua vez, estimula as glândulas sebáceas – condições ideais para surgir a acne. O ideal é dormir bem e procurar fazer atividades que relaxem e dão prazer.

Pele limpa

A poluição e os resíduos de cosméticos obstruem os poros e aumentam o aparecimento de espinhas. Lave o rosto com um sabonete facial neutro de manhã e à noite.

Equilíbrio no prato

Certos alimentos também estimulam as glândulas sebáceas. Evite as gorduras hidrogenadas de itens industrializados, o açúcar e comidas que possuem alto índice glicêmico (aquelas rapidamente absorvidas pelo corpo), como banana e pão.

Até no frio, é preciso usar protetor solar antes de sair no sol

Foto: Dreamstime

Cuidado com o sol

Por causa do efeito antibacteriano dos raios ultravioleta, a exposição ao sol ajuda a secar as espinhas. Mas, em excesso, o sol estimula a oleosidade da pele. Portanto, banho de sol só de manhã (até 10h) ou no fim da tarde (após 16h) sempre usando um protetor solar não oleoso.

Maquiagem ideal

Alguns produtos aumentam a oleosidade e, consequentemente, são estopins para o surgimento de acne. Prefira os cosméticos oil-free, ou seja, que não contêm óleo.

Travesseiro em dia

A secreção e o sebo de quem apresenta lesões com pus ou tem a pele oleosa favorecem a proliferação de bactérias, agravando o quadro da acne. Por isso, é importante trocar a fronha a cada dois dias.