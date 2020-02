A maquiagem que disfarça o cansaço

Camila Pitanga usa a maquiagem ideal para os dias mais cansativos

1. Após hidratar e passar protetor solar, esconda possíveis manchas e outras imperfeições da pele com uma base de textura fina.

2. Os olhos denunciam o cansaço. Por isso, o segredo é não chamar muita atenção para eles, mas sem esquecê-los! Passe um corretivo, para esconder bem as olheiras.

3. Finalize a pele com um pó solto e leve. E marque as maçãs com blush rosado ou pêssego, para rejuvenescer.

4. Para clarear a aparência, aplique em toda a pálpebra uma sombra champanhe, levemente iluminadora.

5. Deixe o lápis preto para outro dia. Dê leveza ao olhar com lápis bege ou branco no lado de dentro do olho, rente aos cílios inferiores.

6. Invista em várias camadas de rímel. Cílios volumosos deixam a aparência mais jovem.

7. Desvie o foco dos olhos e chame a atenção para os lábios com um batom marcante, como vermelho ou rosa.

Como aplicar cada produto

Cada cosmético deve ser usada de maneira diferente

– Corretivo

Com a ponta do dedo da aliança, dê leves batidinhas na região das olheiras até espalhar bem.

– Base

Passe por todo o rosto com um pincel com a largura do polegar. As cerdas devem ser longas e firmes, mas não podem arranhar a pele!

– Pó

Passe um pincel bem grosso e macio sobre ele, retire o excesso com batidinhas e espalhe bem para não deixar montinhos de pó no rosto.

– Blush

Use um pincel bem macio, com a largura do polegar. Para aplicar, sorria e demarque a parte que fica mais alta da maçã do rosto.

– Sombra

Use um pincel pequeno e macio, com a ponta das cerdas arredondada. Passe por toda a pálpebra móvel, que vai até o meio entre os cílios e a sobrancelha.

Receitas caseiras para dar vida ao olhar

Aprenda a deixar as regiões dos olhos mais vivas

– De manhã e à noite, faça compressas nos olhos com algodão embebido em água fria – aquela guardada na porta da geladeira. Essa temperatura é a ideal para reduzir a dilatação dos vasos e não queimar a pele.

– Ao acordar, faça uma compressa com chá de camomila gelado, que reduz o inchaço e clareia olheiras.

– Antes de passar o creme hidratante, deixe o produto entre cinco e dez minutos na geladeira. Mais frio, ele também vai ajudar a desinchar.

– Misture o equivalente a uma moeda de pomada infantil para assaduras e duas gotinhas de óleo natural de amêndoas. Antes de dormir, passe essa mistura delicadamente na região das olheiras, para amenizá-las. Com o que sobrar, hidrate bem suas mãos e o pescoço.