5 ideias luxuosas de maquiagem para festa

O que é fashion nos looks de festa? Aplicar sombra colorida ou passar batom rosa são algumas das opções. Conheça cinco apostas extraídas dos desfiles internacionais e arrase nos próximos eventos.

1. Boca vermelha = glamour

Foto: Getty Images / Divulgação

São três os pontos-chave do visual: batom vermelho, pele perfeita e cabelo limpo. Maquie os lábios com pincel, disfarce marcas com corretivo e use base de boa cobertura. Por fim, opte por um penteado clean, como um liso preso para trás. “Esta maquiagem funciona para todos os biótipos e forma um mix simples, porém luxuoso, com um vestido com volumes ou pedrarias”, diz o maquiador Rosman Braz, de São Paulo.

Produtos

1. Blush Fard à Joues Peach, Korres, R$ 58*

2. Batom M01, Adcos, R$ 39*

2. Batom rosa = frescor

Foto: Getty Images / Divulgação

Nas noites de festa, as bocas fortes têm efeito arrasador. “O rosa é uma boa aposta para quem quer fugir do vermelho e deixa a expressão fresca e jovial”, diz o maquiador Saulo Fonseca, de São Paulo. Para atualizá-lo, sua indicação é apostar em um blush neutro e em outro iluminador, que é aplicado no alto das maçãs. O make traz feminilidade para uma produção com ares masculinos e também fica lindo com o look total white.

Produtos

1. Kaleidoscope Blush Rose, Make B., R$ 53*

2. Batom Hydraseduction Rosa Suave, Avon, R$ 20*

3. Tons delicados = romance

Getty Images / Divulgação

Este look se constrói com texturas cremosas e tons suaves. “Na passarela, usa-se gloss transparente para criar o acabamento molhado nas maçãs e nas pálpebras”, diz Saulo Fonseca. “Na vida real, recomendo substituí-lo por um iluminador cremoso.” Batom rosa-sequinho, puxado para o coral, sobrancelha levemente marcada e blush muito sutil finalizam a produção, que faz um par perfeito com rendas e transparências.

Produtos

1. Sombra Mousse Pérola, Natura Una, R$ 30*

2. Batom Coral Gum, Tracta Farmaervas, R$ 22*

4. Sombra colorida = vibração

Getty Images / Divulgação

Usar sombra colorida já foi arriscado, mas agora é fashion. “Verde e azul ficam bem para quem tem a pele bem branca”, diz o maquiador Emerson Murad, de São Paulo. “Lilás e pink ressaltam a beleza de morenas claras e a harmonia de laranja e amarelo é indicada para morenas.” Com um sombreado tão ousado, a roupa pode ter linhas simples ou fazer o gênero boho chic, com uma bata de tecido nobre ou um top de cetim.

Produtos

1. Sombras Alta Cintilância Azul e Verde, Natura Una, R$ 52* (cada)

2. Batom Gloss Nude Shine, Eudora, R$ 19*

5. Transparência = sutileza

Getty Images / Divulgação

Aqui, a elegância surge da naturalidade bem construída. O make feito com tons transparentes e detalhes precisos, como a sobrancelha desenhada, dá glamour à aparência. “Batom transparente ou balm, blush leve, iluminador aplicado sobre o biquinho do lábio superior e muita máscara para cílios são essenciais”, diz o maquiador Alê de Souza, do Rio de Janeiro. Acompanhe com as estampas da hora para obter um contraste elegante.

Produtos

1. Mineralize Baked Blush Gentle, MAC, R$ 93*

2. Volupté Sheer Candy 2, Yves Saint Laurent, R$ 149*

*Preços pesquisados em outubro/2011