4 tendências de beleza reveladas no Sephoria, o maior evento da Sephora

O Sephoria, evento global de beleza da Sephora, aconteceu nos dias 2 e 3 de novembro em vários locais ao redor do mundo, incluindo Rio de Janeiro, Atlanta, Paris, Xangai, Dubai e Singapura. As principais marcas — como Anastasia, Carolina Herrera e Benefit — marcaram presença na cidade brasileira, trazendo as últimas novidades do setor. Confira as tendências mais quentes para apostar!

1- Mini produtos de beleza

Perfumes, hidratantes, produtos para cabelo e maquiagem agora aparecem em versões mini. Marcas como Jimmy Choo, Keune, Fenty Beauty e Nudestix trouxeram opções compactas de seus itens favoritos. Além de práticos para viagens, esses tamanhos menores têm conquistado por serem charmosos e refletirem a estética minimalista popularizada por tendências como a clean girl, onde menos é mais.

2- Máscaras de cílios de alta performance

A busca por cílios mais volumosos e alongados levou marcas como Benefit, Rabanne e Sephora a investirem em máscaras potentes. Esses lançamentos atendem a um público que quer realçar o olhar com produtos de longa duração.

3- Hidratantes específicos para o bumbum

O cuidado com o corpo ganhou um novo foco: o bumbum! Nos últimos tempos, marcas como Sol de Janeiro apresentaram hidratantes dedicados à região, evidenciando a crescente demanda por produtos específicos para diferentes áreas do corpo.

4- Pincel para aplicação de pó

A precisão no acabamento da maquiagem também foi destaque. Marcas como Mari Maria e Real Techniques lançaram pincéis para aplicação de pó na região dos olhos, facilitando o processo e proporcionando um acabamento mais preciso.

