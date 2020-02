14 novidades para suas unhas

Kit para manicure

Para fazer as unhas em casa

Foto: Divulgação

Vem com uma ponta de lixa modeladora, três polidoras e espátula para empurrar a cutícula. Com duas velocidades, funciona com duas pilhas. Da Panasonic. R$ 89.

Passo 1

Foto: Divulgação

Encaixe a ponta fina na máquina, ligue-a e “empurre” a cutícula das unhas. Se quiser, em seguida, retire-a com alicate.

Passo 2

Foto: Divulgação

Mude a ponta para a lixa e passe-a nas unhas, também com o motorzinho ligado.

Passo 3

Foto: Divulgação

Mais uma vez, mude a ponta e lustre a unha, delicadamente.

Passo 4

Foto: Divulgação

Passe base e/ou esmalte da cor de sua preferência.

Passo 5

Foto: Divulgação

Limpe os borrões com palito embebido em removedor.

O que está em alta!

Siga as dicas da manicure Marcela Lima, do salão Paris Style, no Rio de Janeiro:



• Tons fechados, como, azul-marinho, vinho e roxo chegaram com tudo.

• Os pastéis (como bege, cappuccino, chocolate e nude) continuam na moda.

• Passar brilho furta-cor, violeta e rosado também é tendência.

• Na linha oposta dos brilhos, as unhas foscas também estão arrasando!

• Cores fortes – como pink, neon e fluorescente – até podem ser usadas, mas menos do que no verão.