10 dicas caseiras de beleza

Sempre bela com dicas caseiras

Foto: Divulgação Hidratação da pele A bucha vegetal deve ser usada para higienizar axilas, costas e pés. A esfoliação deve ser feita uma vez por semana, para não agredir a pele. Depois do banho, passe um creme hidratante. Pele do rosto Para deixar a pele do rosto sempre fresca, lave-a com um chá feito com 3 folhas de sálvia ou malva. Em seguida, enxágue com água fria. A pele perderá o aspecto de cansaço. Manchas de idade Para reduzir manchas de idade na pele do rosto, passe diariamente vinagre misturado com suco de cebola, em partes iguais. Em poucas semanas, as marcas do tempo estarão bem mais suaves. Prevenção de rugas Experimente uma receita caseira: Ingredientes

• 1 colher (sopa) de glicerina sólida

• 1 colher (sopa) de água de rosas

• 1 e ½ colher (sopa) de hamamélis

• 3 colheres (sopa) de mel puro Como fazer

Bata tudo no liquidificador e depois aplique no rosto. Massageie e deixe agir por 30 minutos. Em seguida, lave com água fria. Sardas

Leite de amêndoas ajuda a clarear sardas

Foto: Divulgação

Para clarear as sardas, lave o rosto com água antes de dormir. Depois esfregue suavemente com um lenço embebido em leite de amêndoas.

Unhas fortes

Para fortalecer as unhas, mergulhe-as toda semana em uma taça de azeite.

Cabelos

O ideal é lavar os fios com água morna. A baixa temperatura ajuda a fechar a cutícula e devolve o brilho natural do cabelo.

Escova

As escovas arredondadas dão melhor forma aos cabelos. As menores alisam e as estreitas são indicadas para dar volume. Lembre-se: faça escova com os fios úmidos.

Pelos encravados

Misture 1 xícara de hidratante, 2 colheres (sobremesa) de sal marinho e 1 colher de mel. Massageie a pele com bucha vegetal e deixe uma toalha umedecida com chá de camomila quente sobre os pelos, por 5 minutos. Aplique o esfoliante. Lave com água morna e passe hidratante não oleoso.

Sobrancelha

Truques para não errar na hora de fazer a sobrancelha em casa

Foto: Divulgação

Fique em frente ao espelho e coloque um lápis (ou pincel) na lateral do nariz, em uma linha reta em direção à sobrancelha. O ponto onde o lápis encostar indica o começo da sua sobrancelha. O ponto onde termina o seu olho deve ser o final dela.

Hora de fazer

Faça a sobrancelha logo após o banho, com o vapor da água quente. Os poros estarão abertos e os pelos sairão com facilidade.

Olheiras

Amenize as olheiras com compressas de chá de camomila gelado. Use gaze, algodão ou o próprio saquinho do chá. Deixe agir por dez minutos e depois retire. O líquido gelado ajuda a contrair os vasos da região, suavizando o tom escuro das olheiras.