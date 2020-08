Vídeo mostra conversa sobre agressão de Marcos contra a ex-BBB Emilly

View this post on Instagram

REDE GLOBO LIXO, NÃO ADIANTA TIRAR O ÁUDIO DO VÍDEO, POIS VOU REEDITAR QUANTAS VEZES FOREM NECESSÁRIAS E POSTAREI NOVAMENTE. CADÊ A LIBERDADE DE IMPRENSA? EU VOU POSTAR TODOS OS OUTROS VÍDEOS TAMBÉM. VOCÊS NÃO FORAM HONESTOS COM O MARCOS, COMO FIZERAM O MESMO COM O PRIOR. Fica evidente a interferência e a tentativa de manipulação por parte da advogada que conversa com Emilly no confessionário. Assistam ao vídeo e vejam que não ficou confirmado, pela suposta "vítima", o comportamento agressivo e quase criminoso atribuído ao participante @drmarcosharter. Mesmo com toda campanha difamatória empenhada contra o médico, o vídeo deixa claro que em momento algum, a suposta "vítima" se sentia ameaçada. Quando muito, assustada. O que difere, sobremaneira, da narrativa covarde da emissora que o tempo todo se ocupou em queimar a imagem do participante, sem se preocupar com a destruição que causou à vida pessoal e profissional dele. Será que havia alguma outra intenção da #GLOBOLIXO em forçar a saída de um dos favoritos ao prêmio da edição do programa #bbb17, a três dias de acabar o reality? COMENTEM AO MÁXIMO! #bbblixo #bbb17 #bbb #globopodre #GLOBOLIXO #manipulação #manipulacao #marcosharter #marcoshartercirurgiaplastica #aglobodeve1trilhão #lixodeemissora #juntoscombolsonaro #euapoioahidroxicloroquina #hidroxicloroquina #globolixo @drmarcosharter @paulamesquitarj @marcorozza @biakicis @ladyfontenelle @jairmessiasbolsonaro @bolsonarosp @maracastro1310 @fc_drmarcosharter @marcosharter_caraqloucura @carla.zambelli @roboconservador @tiagovargasms @felipeprior

