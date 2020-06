Samantha Ware diz que Lea Michele a ameaçou durante as gravações de Glee

Depois de acusar a atriz Lea Michele de racismo no Twitter, Samantha Ware voltou a fazer novas acusações contra a atriz, ainda sobre situações de racismo que ela vivenciou nas gravações da série Glee.

Em entrevista a revista Variety, Samantha explicou que os problemas começaram antes mesmo da série ir ao ar. A atriz percebeu que Lea não teria gostado dela, e, a partir daí, começaram as perseguições.

“Foi depois que eu fiz minha primeira apresentação – o tratamento silencioso, os olhares, os comentários em voz baixa, a estranha agressividade passiva”, contou Samantha. Segundo a atriz, o assédio moral teve testemunhas em outra gravação.

“A câmera não estava em nós, então não era como se tivéssemos que dar um desempenho total do acelerador, mas, aparentemente, eu estava brincando quando a câmera não estava em mim, e [Lea] entendeu isso como sendo desrespeitoso com ela … Ela esperou até que a cena terminasse, parou no meio do palco e fez um gesto de ‘venha aqui’, como uma mãe faz com o filho”, explicou a atriz.

Lea teria ameaçado ligar para Ryan Murphy (escritor da série) para demitir Samantha. Tudo isso, segundo a atriz, na frente de todo elenco.

Samantha encontrou eco em outros colegas que também falaram de Lea Michele. Dabie Snell, que também fazia parte da série, falou em sua conta no Twitter que Lea não o deixava sentar na mesa com os outros membros por achar que ele não pertencia ao grupo.

I try to bring good vibes and create content for ppl to laugh and enjoy! Seeing her message brought back bad memories of being less than on set of glee. Ain’t goin stand for her being fake like she care.

— Dabier (@OfficialDabier) June 2, 2020