Rainha abre sua casa de campo para sessões de cinema drive-in

Já imaginou assistir um filme em nada menos do que a casa de campo da Rainha Elizabeth? Pois agora é possível! Localizada em Norfolk, a Sandringham House, propriedade onde a Família Real costuma passar o Natal, abrirá seus jardins para sessões de cinema drive-in neste mês de setembro. Anteriormente, a propriedade foi palco da conversa definitiva sobre o afastamento de Meghan e Harry da família real e onde ele fez as pazes com irmão mais velho.

Entre os filmes em cartaz, estarão sucessos dos últimos anos como Nasce uma Estrela, Rocketman, Bohemian Rhapsody e 1917, além do clássico Grease e animações para toda a família como Toy Story e Moana. Os ingressos custarão 32,50 libras (aproximadamente 230 reais) por veículo. Outros eventos também serão sediados em Sandringham ao longo da estação, entre eles um tour pelo jardim com direito a meet & greet com o chefe da equipe de jardinagem e ainda uma colheita de maçãs.

Dificilmente, porém, a Rainha estará presente em qualquer uma das ocasiões. Após meses de quarentena no Castelo de Windsor, ela e o marido, o príncipe Philip, viajaram para o Castelo de Balmoral, na Escócia, onde geralmente passam alguns meses durante o verão.

Por causa da pandemia, ela também precisou mudar seus tradicionais planos de voltar para o Palácio de Buckingham no começo de outubro e retornará para Windsor. Como noticiado pelo Sunday Times, em 68 anos de reinado, este será o mais longo período que a monarca passou longe do centro de poder da realeza. Segundo uma fonte, apesar do desejo de ir para Buckingham, ela só o fará quando estiver certa de que é apropriado.

Continua após a publicidade

O que falta para termos mais mulheres eleitas na política