Podcast de Michelle Obama ganha data de lançamento

Agora a voz de Michelle Obama, ex-primeira dama dos Estados Unidos, poderá ser ouvida de um jeito diferente. Ainda neste mês de julho será lançado pelo Spotify o “The Michelle Obama Podcast”.

Este é o primeiro projeto junto ao Spotify da empresa de produção de mídia High Ground, fundada por Barack Obama e Michelle. O podcast será lançado oficialmente no dia 29 de julho e estará disponível para usuários que usam a plataforma gratuitamente e assinantes premium de todo o mundo.

“A série contará com as conversas da ex-primeira-dama com amigos, familiares e aliados, com foco nos relacionamentos que nos moldam, de irmãos e amigos íntimos a parceiros, pais e mentores, até o nosso relacionamento conosco e com nossa saúde”, informaram as duas empresas.

“Minha esperança é que esta série possa ser um lugar para explorar tópicos significativos e resolver muitas das perguntas que todos estamos tentando responder em nossas próprias vidas”, disse Michelle Obama em comunicado. “Acima de tudo, espero que este podcast ajude os ouvintes a abrirem novas conversas – e conversas difíceis – com as pessoas que mais importam para eles. É assim que podemos construir mais compreensão e empatia um pelo outro”.

Entre os convidados do podcast estão a mãe de Michelle, Marian Robinson, e o irmão mais velho dela, Craig Robinson. Além da família, personalidades de TV como Conan O’Brien e a ex-assessora de Barack Obama, Valerie Jarret, entre outros, também vão marcar presença.