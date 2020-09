Lily James brilha em trailer de Rebecca, novo filme de mistério da Netflix

Na manhã desta terça-feira (8), a atriz Lily James se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter depois da estreia do trailer do filme Rebecca – A Mulher Inesquecível, da Netflix. Ela protagoniza o longa de mistério, que estreia na plataforma de streaming em 21 de outubro, ao lado de Armie Hammer, de Me Chame Pelo Seu Nome. Os internautas mostraram grande entusiasmo com o filme, que é uma enorme produção de época e que parece ter fotografia impecável. A prévia da atuação de Lily, que já é conhecida por outros trabalhos em produções de época, como Cinderela, Downton Abbey e Guerra & Paz, também foi muito elogiada.

O filme acompanha a história de uma jovem dama de companhia, interpretada por Lily, que se apaixona por Maxim De Winter, um viúvo rico interpretado por Hammer, com quem acaba se casando. Ao se mudar para a mansão De Winter, ela fica muito curiosa sobre a vida e a morte de Rebecca, a primeira esposa do marido, que é adorada por todos que vivem na casa. A partir daí, a Sra. De Winter passa a viver assombrada pelas memórias e lembranças de Rebecca, e se questiona se o marido realmente a ama ou apenas está lhe usando para tentar esquecer a falecida esposa. De certa forma, o legado de Rebecca está presente em todos os momentos da vida dos recém-casados.

Rebecca é baseado no livro de mesmo nome, lançado em 1938 pela autora britânica Daphne du Maurier. A história já havia ganhado outra adaptação para o cinema em 1940, dirigida por Alfred Hitchcock. A primeira versão do longa ganhou o Oscar de Melhor Filme e Melhor Fotografia.

A versão da Netflix, dirigida por Ben Wheatley, será uma adaptação completamente nova e deve ter pontos diferentes da versão de Hitchcock. “Não é, em nenhum sentido, um remake do filme de Hitchcock. Eu queria fazer algo que tivesse mais amor. Faz parte de tentar investigar outras partes do ser humano. Rebecca tem elementos sombrios e uma história psicológica e assustadora, mas também é sobre essas duas pessoas apaixonadas. Isso foi o principal”, disse o diretor em entrevista a Empire. Wheatley iniciou sua carreira na internet, através de um blog criado ao lado da esposa, o Mr & Mrs Wheatley, onde publicava curta-metragens e animações,

O filme conta, ainda, com a experiente atriz britânica Kristin Scott Thomas, de Fleabag, no elenco. Há também uma grande participação feminina na produção. O roteiro foi escrito por Jane Goldman e Anna Waterhouse e a produção feita por Nira Park, ao lado de Tim Bevan e Eric Fellner.

Assista ao trailer oficial de Rebecca – A Mulher Inesquecível: