Leonardo DiCaprio faz tweet em apoio à #DefundBolsonaro e Salles critica

Leonardo DiCaprio usou suas redes sociais na última quarta-feira (9) para defender a campanha #DefundBolsonaro (desfinancie Bolsonaro), criada por ativistas brasileiros, mas voltada a empresas internacionais e à opinião pública estrangeira como um todo. O objetivo é alertar os financiadores das políticas ambientais de Jair Bolsonaro para os impactos na floresta Amazônica, por conta do desmatamento e queimadas.

Em vídeo produzido pela campanha, cidades e produtos da Europa pegam fogo, fazendo referência às queimadas na Amazônia e pedindo para que as pessoas questionem empresas e governos “de que lado você está?”, enquanto uma imagem com as palavras “Amazon or Bolsonaro?” (Amazônia ou Bolsonaro) é mostrada.

O conteúdo, publicado pela Associação dos Povos Indígenas Brasileiros (Apib), foi compartilhado por DiCaprio em seu Twitter, junto com as hashtags #AmazonOrBolsonaro (Amazônia ou Bolsonaro) e #WhichSideAreYouOn (de que lado você está).

O ator foi respondido e criticado, também na rede social, por Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. “Querido @LeoDiCaprio, o Brasil está lançando o ‘Adote 1 Parque’, projeto de preservação que permite você ou qualquer outra empresa a escolher um dos 132 parques na Amazônia e doar diretamente 10 euros por hectare por ano. Você vai colocar seu dinheiro onde está a sua boca?”, questiona em tweet escrito em inglês.

Dear @LeoDiCaprio Brazil is launching “Adopt1Park” preservation project which allows you or any other company or individual to pick one of the 132 Parks in the Amazon and directly sponsor it at 10 Euros per hectare per year. Are you going to put your money where your mouth is? https://t.co/VMG817oUX8 Continua após a publicidade — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) September 10, 2020

O projeto, lançado por Salles em julho, estabelece que empresas estrangeiras se esforcem para a preservação da Amazônia. Na época, o ministro concedeu uma entrevista à CNN Brasil em que explicou que “ao adotar um parque poderemos ter empresas nacionais ou estrangeiras se responsabilizando, fazendo uma aliança pela conservação dessas unidades.”

A interação logo fez com que o assunto se tornasse um dos mais comentados na rede social. No topo dos Trending Topics (Assuntos do Momento) do Twitter, é encontrada a hashtag #StopFakeNewsAboutAmazon (Pare com as Fake News sobre a Amazônia), lançada por apoiadores do governo Bolsonaro. Eles alegam que as notícias acerca das queimadas na Amazônia são falsas e criticam a atitude de DiCaprio, apesar de os dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) mostrarem que houve uma alta de 28% no total de focos de incêndio na floresta em julho deste ano, comparado ao mesmo mês no ano passado.

