Kate Winslet e Saoirse Ronan dão vida ao amor no filme “Ammonite”

Nesta terça-feira (25), foi divulgado o trailer oficial do filme Ammonite. O longa é baseado na história da paleontóloga Mary Anning, interpretada por Kate Winslet, e seu romance com a geóloga Charlotte Murchiston, interpretada por Saoirse Ronan. A paleontóloga ficou conhecida por ter descoberto o primeiro fóssil completo de um Plesiossauro, animal de cinco metros que viveu entre os períodos Triássico e Jurássico.

O pano de fundo para o filme é a Inglaterra dos anos 1840. O trailer mostra Anning trabalhando sozinha vendendo alguns dos fósseis que encontrou quando um homem chega e pede para que ela ajude sua esposa, que sofre de “melancolia”. Assim, Charlotte torna-se aprendiz da paleontóloga e elas passam a trabalhar juntas. No início, não se dão nada bem, mas, com o passar do tempo, se aproximam e se apaixonam.

Ammonite foi escrito e dirigido por Francis Lee, vencedor de diversos prêmios internacionais com seu longa de estreia God’s Own Country, que também tem um romance LGBT como temática principal. O elenco ainda conta com nomes como Gemma Jones, Fiona Shaw, James McArdle e Alec Secareanu. A primeira exibição do longa será no Festival de Cinema Internacional de Toronto, em 11 de setembro, e Kate Winslet receberá o Tribute Actor Award no festival, devido à sua colaboração excepcional à indústria.

O filme deve estrear nos cinemas norte-americanos no dia 13 de novembro. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.