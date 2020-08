Animação “Hora do Blec” traz representatividade para a primeira infância

View this post on Instagram

Os clipes da "Hora do Blec" são inspirados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).⠀ ⠀ Aprovados por unanimidade pelo grupo de países que compõem as Nações Unidas, os ODS reafirmam o compromisso internacional de acabar com a pobreza de forma permanente em todas as partes e não deixar ninguém para trás. ⠀ ⠀ Além disso, incentiva a todos os habitantes do planeta a criarem um ambiente mais sustentável, seguro e próspero para a humanidade.⠀ ⠀ Aqui na "Hora do Blec", diversão e sustentabilidade andam de mãos dadas!