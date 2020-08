Em homenagem, Fátima Bernardes se inspira em penteado de Amy Winehouse

Fátima Bernardes fez na manhã desta quarta-feira (23), uma bela homenagem à cantora Amy Winehouse. Hoje completa-se 9 anos da morte trágica da artista.

Já no início do programa Fátima mostrou que o nome de Amy era o mais comentado no Twitter. Depois, a apresentadora mostrou o penteado inspirado no estilo marcante da cantora – apesar de ser bem menos volumoso que o original.

O programa também exibiu um tributo à Amy – que faleceu no dia 23 de julho de 2011, aos 27 anos, vítima do abuso do álcool – e uma retrospectiva de sua carreira. Além disso, Miranda Kassin e André Frateschi fizeram cover de “Back to Black” no programa.