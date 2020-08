Atletas do basquete criam campanha em busca de mais igualdade no esporte

View this post on Instagram

26 de agosto. Dia Internacional da Igualdade Feminina. Uma data bastante icônica para iniciarmos um movimento pela igualdade no esporte, em especial no basquete. O basquetebol feminino já foi Campeão Mundial, Medalhista Olímpico e ganhou vários outros campeonatos importantes. E as glórias não ficaram só no passado: ainda ganhamos títulos e formamos grandes talentos. Mas, apesar disso, o apoio está escasso. Precisamos de patrocínios, de investimentos, do suporte de marcas esportivas, de espaço na mídia. Aproveitamos este para levantar estas questões e provocar AÇÕES PRÁTICAS que valorizem o nosso basquetebol feminino. QUE LEVANTE A BOLA de atletas, times, equipes técnicas que colocam seu coração, seu suor, seu talento e suas vidas nas quadras pra LEVANTAR O NOME DO BRASIL E DO ESPORTE no cenário nacional e mundial. Por igualdade salarial, mais apoio, mais representatividade. #LevanteABolaDelas, porque já está mais do que na hora. Convido meus amigos @lucasbebe92 @imfelicio @olivinha16 @markim11_ a virem com a gente! #ValorizaAsMinas #IgualdadeFeminina #EmpateNoBasquete

