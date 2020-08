Fãs entram em conflito com homenagem da Família Real à Meghan Markle

Hoje (04) é aniversário de Meghan Markle. A duquesa de Sussex comemora seus 39 anos, em Los Angeles, com a mãe, Doria Ragland, príncipe Harry e o filho, Archie. Como tem sido nos últimos quatro anos, desde que começou a namorar Harry, Meghan está em meio de controvérsias com a Família Real, que fez questão de homenageá-la nas redes sociais.

A tensão em 2020, além do afastamento das funções de membro seniores da família, em janeiro, é por conta da publicação do livro “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family” (Encontrando liberdade: Harry e Meghan e o surgimento da Família Real moderna, em tradução livre) tem lançamento previsto para o dia 11 de agosto (clique aqui para adquirir o livro na pré-venda).

Trechos do livro têm sido publicados nos jornais britânicos, reacendendo os conflitos que a distância já poderia estar resolvendo. Fatos como Harry considerou William esnobe ao chamar Meghan de “essa moça” e Kate Middleton de ter se mantido distante e fria. Kate e William, que claramente estão magoados com o casal (como ficou claro com o tratamento que deram a Harry e Meghan quando estiveram com eles pela última vez), estariam preocupados com o conteúdo do livro, sendo que Kate, ainda mais.

Então, para surpresa de muitos, a Família Real fez homenagens à Meghan em suas redes sociais, cada um deles (a Rainha, Charles, William e Kate), usando o Instagram e Twitter para parabenizá-la. O gesto, porém, abriu espaço para agressões de todos os lados, sinalizando que a briga está longe do fim.

William e Kate escolheram uma foto desconhecida de Meghan, onde ela é vista falando carinhosamente com uma menina durante uma visita a parentes de militares em Windsor, em 2018.

Uma seguidora elogiou o gesto “classudo”, como escreveu, despertando uma troca de insultos com mais de 100 respostas. Muitos questionam o uso do título de Duquesa, e os defensores de Meghan acusam abertamente Kate e William de cinismo e até de racismo.

Já príncipe Charles escolheu uma bela foto de Meghan, sozinha, durante uma visita que ela e Harry fizeram à Nova Zelândia, em 2018.

Os oponentes de Meghan voltar a questionar o uso do título Real no post e ironizam a luta da duquesa contra os tablóides britânicos. “Cuidado, ela vai te processar”, diz um. Mas, no Instagram do sogro Meghan teve mais fãs elogiando sua beleza do que na conta do cunhado e da cunhada, como era de se esperar.

A Rainha se colocou ao centro da mensagem para Meghan. Com uma foto de um dos eventos que atenderam juntas, em 2018, Elizabeth II acena para os súditos e fãs com um simples “Feliz aniversário”. De novo, sem nome próprio, chamando Meghan pelo título, o que despertou dúvidas e críticas dos seguidores.

Meghan e Harry estão distantes das redes sociais desde março de 2020, quando perderam o direito de usar a marca Sussex Royal. Sem uma conta no Instagram, eles já anunciaram que vão voltar, aparentemente com algo referente à Archewell, a nova marca dos dois, mas ainda não fizeram o retorno. Dessa forma, não há muita informação oficial, a não ser pela assessoria de imprensa que contrataram quando chegaram em Los Angeles. O isolamento – mais do que social, nesse caso – alimenta a especulação alheia com o silêncio sobre várias notícias.

Não importa, hoje é dia de bolo e comemoração. Será que terão uma reunião via zoom? Parabéns, Meghan!

