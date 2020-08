Britney Spears, a princesa do pop

A princesa do pop, Britney Spears, é a musa da nossa playlist de hoje (21), com uma curadoria muito especial do designer de CLAUDIA, Ícaro Guerra, super fã da cantora e um ativista por sua liberdade. São três horas e meia de muitos sucessos, desde You Drive Me Crazy à Radar.

“O momento da Britney é muito delicado, eu como fã nem estou preocupado com música nova, desde 2016 ela não lança nada e eu acredito que seja um boicote a tutela. Espero que logo essa situação, que já dura muito tempo, mude e que ela seja livre pra fazer o que ama, seja música, shows ou apenas ser uma essa garota simples que ela sempre foi”, diz.

Ícaro ficou fã de Britney depois de escutar Oops!…I Did It Again, o álbum recorde de maior estreia feminina por mais de uma década. “Vendeu 1.3 milhões de cópias de um CD físico! Desculpa, não consigo falar de Britney sem enaltecer”, ele ri. “Eu lembro que era uma aventura ir na loja de CDs e vasculhar pelos mais antigos e torcer pra conseguir uma copia do mais recente. Britney é um negócio de família, todos meus primos e primas (e minha irmã) gostam e a gente cresceu escutando e assistindo DVDs. Sempre que um de nós comprava algo novo, era um evento, todo mundo se reunia para assistir. Rolava até uma competição para vê quem ia chegar com a novidade”, ele relembra. Preparar a playlist de Britney trouxe nostalgia para o designer. “Foi uma época boa e memórias com meus primos é muito bom. E é por esse sentimento que eu sou seu fã”, confessa.

Britney Spears começou a cantar e dançar desde os três anos de idade. Aos 11, foi selecionada para ser uma das apresentadoras do The Mickey Mouse Club, ao lado de Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling e Keri Russell. Com o fim do programa, Britney voltou ao mercado da música em 1999, quando estourou com o álbum Baby One More Time e virou um fenômeno pop. A partir daí, a vida pessoal (conturbada) da cantora foi ganhando espaço, com casamentos e divórcios e um comportamento errático explorado pela mídia. Desde 2008 o pai, Jaime Spears, é o tutor da filha famosa e controla literalmente tudo da vida de Britney, que está na justiça pleiteando a substituição dele na gerência de sua vida. O movimento #freebritney, iniciado nas redes sociais, segue firme e forte em apoio à estrela.

Sobre os 60 sucessos especialmente selecionados, Ícaro explica. “A vida da eterna princesa do pop é cheia de curiosidades e muitos acontecimentos, seria impossível resumir. Mas posso falar que a música pop como conhecemos hoje simplesmente não existiria se não fosse por ela”, avalia. “Hoje muitos artistas novos replicam suas fórmulas e se orgulham disso. Britney é respeitada pelo seu legado. Eu como fã vou sempre querer um Piece of me dela, no bom sentido. Cenas dos próximos capítulos!”, ri.

Aproveite e aumente o som!

