Horóscopo semanal de 26/12 a 1/1: semana traz impulso positivo

Áries

Última semana do ano trazendo um impulso positivo para colocar certos sentimentos e impressões em seus devidos lugares. O ano de 2021 testou muito a sua resiliência e agora o

universo te presenteia com certa esperança em fazer seus planos andarem. Planeje, sonhe, liberte a vá!

Touro

Final do ano traz chances de novas parcerias e alianças a serem feitas, sobretudo no trabalho e nos projetos. A pausa desta semana será apenas para reconectar sua energia, porque suas ideias estarão a toda logo no começo de ano – e isso tem a ver também em trazer pessoas do passado de volta ao presente, ressignificando e traçando novos caminhos. Permita-

se!

Gêmeos

Júpiter entra em sua casa de propósito do seu Mapa Astral e traz um novo ar para questões que te trouxeram dúvidas nos últimos tempos. É hora de respirar fundo e abrir os braços para novas e prósperas energias. Essa última semana do ano configura momentos de esperança e de renovação para que você vivencie tudo que precisa.

Câncer

Um triângulo de sorte envolvendo seu signo te envolve nessa última semana, te ajudando a renovar seus sonhos. Para isso, entregue-se a confiança de sua jornada e a tudo que deseja alcançar. Dias muito propícios para colocar o pé no freio e pensar um pouco mais em você e nas suas prioridades, apesar da insistência da família e amigos por atenção.

Leão

Dias de encarar as responsabilidades que virão com um pouco mais de maturidade. Não tenha medo das responsabilidades que batem na porta – escolhas são feitas para que possamos evoluir. Nesse momento, tente separar a razão da emoção da sua vida, nem sempre tudo é o que parece.

Virgem

A última semana do ano começa com a lua em seu signo traçando um desafio com Netuno, o que te coloca com sentimentos meios confusos, principalmente ao que se refere aos seus objetivos. Coloque a cabeça em equilíbrio com o coração, é uma energia passageira. Logo, tudo fica mais claro.

Libra

O universo resolve dar um empurrãozinho nesse final de 2021 trazendo novas e prósperas energias relacionadas a carreira e dinheiro. Algo muito esperado ou que você tenha considerado por encerrado pode voltar trazendo alívio e novas circunstâncias de viver hoje o que você tem de melhor. Estacione um pouco a mente agitada e confie.

Escorpião

Energia de mudança no ar. Aproveite a reta final de 2021 para deixar o coração em ordem com seus próximos passos. Por mais desafiador que seja te tirar de certas zonas de conforto, esse é o momento de confiar um pouco mais nas melhoras que você pode conquistar.

Sagitário

Momentos um pouco mais interiorizados essa semana te trazem uma vontade de mudança. Contudo, É necessário reequilibrar os sentimentos e partir para ação: essa última semana pode trazer insights poderosos sobre seus próximos passos em direção ao que você deseja de verdade.

Capricórnio

Últimos dias do ano trazem soluções para mentes inquietas. Não se desespere com trabalho por agora, é momento de se dar uma pausa nos projetos e resoluções mais urgentes. Tire o momento para reavaliar rotas e traçar caminhos até os seus sonhos. Cuide da saúde também, não se desgaste demais. Algumas respostas de questões que te incomodam se apresentarão, atente-se aos sinais.

Aquário

Mesmo na reta final, Saturno, alocado em seu signo, traça uma batalha com Urano, seu planeta regente, e os desafios vividos durante todo o ano começam a fazer sentido agora. Experimente vivenciar tudo que acredita de uma forma mais responsável em sua vida, fazendo o que é certo, não fugindo dos compromissos, principalmente com você mesma. O incomodo é real, mas não se perca nele.

Peixes

Depois de 12 anos, Júpiter, o planeta da boa sorte, entra em seu signo ao qual ficará até o o final de 2022. Esse é o momento de abrir os braços para sua fé e para confiar um pouco mais em tudo que está construindo. Sua determinação e intuição podem te trazer muito sucesso, confie!

