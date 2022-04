Horóscopo semanal: as previsões de 25/04 a 01/05

Áries: Lua começa a semana com a energia focada em seus planos de futuro, te conduzindo às melhores escolhas e decisões a serem cultivadas. Novidades no setor financeiro podem trazer chances de ganhos e estabilidade de desafios nessa área. O Eclipse no final da semana promete trazer novas sementes a serem plantadas.

Touro: Energia alta por aí, com Sol, Mercúrio e um eclipse no final da semana. Prepare-se para renovações, encerramentos e algumas questões que pedem novos caminhos e recomeços. Não tenha medo de encerrar ciclos, pois o que te aguarda pode ser bem melhor. Semana boa para tirar projetos do papel.

Gêmeos: Mesmo com a energia baixa, você chega nesta semana focada em demandar o que precisa. No final da semana, um eclipse em sua área emocional, pode fazer com que coloque na balança certas escolhas. Conte com ajuda da natureza para meditar sobre o que seu coração vem pedindo – certamente, você encontrará a solução.

Câncer: Seu setor de futuro pede mais atenção essa semana. O que você vem procrastinando, deixando de lado por medos e insegurança e que não condizem com a realidade? Os próximos dias trazem mais vontade de realização – seja a área que for. Confie na sua intuição e se for necessário se afastar de algumas situações para esse amadurecimento chegar, não será um a decisão ruim, confie.

Leão: Carreira em movimento, trazendo estabilidade e caminhos mais seguros nesse momento. Confie no seu potencial e no que você pode agregar a tudo que o rodeia. Não tenha medo de arriscar agora. O eclipse no final da semana traz uma energia mais estável para todos os setores da sua vida.

Virgem: Uma reunião de planetas em seu setor de estudos e experiências trazem caminhos abertos para você ampliar sua consciência essa semana. Novos conhecimentos e uma dedicação extra para você fazer o que te deixa feliz chega com ares pra lá de positivos. Aproveite para materializar o que deseja.

Libra: Você passa ainda por momentos de transformação e desapego de energias passadas. Esse detox se faz necessário para você trazer a estabilidade que precisa entre emoção e razão. Cuide do que chega agora, pois pode ser que seja a colheita do que vem semeando. Você não colhe nada de diferente do que planta, lembre-se sempre!

Escorpião: Semana agitada em parcerias de trabalho, sociedades e relacionamentos. Sol, Mercúrio e um eclipse no final da semana mexem fundo com esse setor e trazem novas perspectivas no trabalho envolvendo grupos e relacionamentos que ganham novos ares. Se estiver pensando em abrir o coração, o momento é de desapego de sentimentos que já foram para que o novo chegue em sua vida.

Sagitário: Trabalho pede mais foco essa semana, com tomada de decisões e uma certa procrastinação que pode rolar. Mantenha-se firme em seu propósito e afaste o medo de fazer escolhas em prol do que acredita. A rotina pode pesar no final da semana.. se puder, descanse mais do que está acostumada ou tire um tempo para cuidar da saúde mental.

Capricórnio: Energia alta do momento pairando em seu setor de autocuidado e criatividade – não tem para ninguém esse brilho! Seu lado mais sedutor e cativante marca presença e faz com que você aproveite melhor as situações que te cercam agora. Considere pessoas que chegam trazendo bons ares e boas energias – você pode ter o que trocar – e muito – com elas.

Aquário: A lua começa a semana em seu signo, trazendo um aspecto mais emocional e interiorizado. É hora de rever algumas prioridades em sua vida e mudar as coisas de lugar, se for necessário. Seu setor de estabilidade e segurança muda lentamente e pode te trazer novidades sobre novos ganhos e novos aspectos favoráveis. Colheita do que semeou há 6 meses atrás – não se assuste se a semana trouxer boas novas!

Peixes: Energia por aí ainda pegando no tranco, não se esqueça de fazer a sua parte se quiser que as coisas mudem. Se estiver buscando novo emprego ou quiser mudar a sua situação profissional, conte com outros caminhos para essa busca – amigos podem ajuda-lo nessa empreitada. Semana começa com a lua transitando por aí, não tenha medo de soltar o que está te prendendo.

Pílulas diárias

25/04: Lua traz momento de clareza mental sobre suas decisões. Não tenha receio de se soltar de situações difíceis só porque não tem controle do que virá. Se jogue.

26/04: Cultive a gratidão pelo que já tem e abra espaço para o que virá. Não acumule sentimentos, mágoas e águas emocionais paradas demais. Deixe tudo fluir para que novas coisas cheguem.

27/04: Neste Dia de Mercúrio, tire suas ideias do papel, comece, recomece, planeje, fale, se expresse! Tudo o que você quer que aconteça com você é reflexo da sua tentativa e movimento. Nada cai do céu.

28/04: Júpiter dá a letra para que você expanda somente àquilo que deseja realmente. Cultive bons pensamentos e energia para que o universo te mande de volta, em dobro.

29/04: Não tenha medo de dizer não! Você merece ser o que deseja ser e para isso, algumas renúncias precisam acontecer. Busque sempre pela coerência com sua energia.

30/04: Eclipse traz a energia da estabilidade e da segurança para criarmos nossos melhores caminhos. Mas, não se esqueça, que antes de buscarmos isso fora, precisamos cultivar dentro.

01/05: Maio chega com a energia de que é possível seguir em frente com a certeza de que tudo acontece na hora certa. Nada está adiantado e nem atrasado, tudo segue no tempo que precisa acontecer.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)