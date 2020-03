Horóscopo da Semana: prosperidade e bem-estar no horizonte

A semana começa com uma Lua no signo de Gêmeos. Com a presença do Sol em Peixes, há uma falta de sintonia entre os dois astros, que pode gerar tensões. Portanto, será preciso saber equilibrar bem a razão e a emoção. Com a passagem do satélite para Câncer, a partir do dia 4, há possibilidades de lembranças do passado voltarem à tona, criando um clima saudosista.

No dia 5, a Vênus entra em Touro, um dos signos que rege. Essa mudança traz, além de bem-estar, muita prosperidade. “A afetividade também estará em alta durante esse trânsito da Vênus”, explica Serena Salgado, astróloga do Astrocentro. A partir da sexta-feira, a Lua em Leão dá um up no astral até o domingo, quando será outra vez o momento de controlar os excessos e relaxar.

Confira a seguir as previsões de cada signo:

Áries

Além de sua comunicação, a Lua poderá afetar também seu setor familiar durante a semana. Melhor tomar cuidado ao se expressar, para não acabar sendo rude demais. Ao transitar para o signo de Leão, o satélite permite mais liberdade para curtir o final de semana. Apenas tenha cuidado com a saúde e trabalho no domingo. A Vênus irá mexer com seu lado financeiro, trazendo perspectivas de progresso e a possibilidade de compras de bens.

Touro

Enquanto a Lua estiver em Gêmeos, aproveite para refletir a respeito de suas questões financeiras. A partir do dia 4, faça o mesmo sobre seus relacionamentos com as pessoas que estão ao seu redor. A Lua em Leão mexe com as emoções e algumas situações familiares poderão lhe irritar, mas no domingo tudo volta a ficar bem. Com a Vênus em seu signo, terá início uma fase de muita prosperidade e produtividade. Apenas tome cuidado com os excessos.

Gêmeos

A Lua em seu próprio signo pede atenção à instabilidade de emoções e ao que precisa ser melhorado na vida pessoal e que tem sido neglicenciado. Na quarta-feira, a Lua em Câncer lhe deixará com maior propensão a poupar. Avalie ações do passado e veja o que não deu certo para não repetir o erro. A partir da sexta, a Lua em Leão deixa seu estado de espírito mais extrovertido, mas no domingo é melhor sossegar e organizar o que foi deixado para trás durante o fim de semana. A Vênus em Touro afetará seu inconsciente, pedindo atitudes mais estruturadas.

Câncer

A semana começa com uma intensificação de antigas recordações, trazendo o passado para perto. Depois da quinta, é possível que seja mais fácil se desligar disso tudo. A Lua em Leão favorece certo progresso financeiro, enquanto que a Lua em Virgem ajuda na preparação para a semana que estará por vir. Sua área social será bastante influenciada pela presença da Vênus em Touro, ficando mais agitada.

Leão

Leoninas terão a vida social mais favorecida pela presença da Lua em Gêmeos, que as deixarão mais falantes. Mas esse clima alto astral diminui com a passagem da Lua para Câncer. Nesses dois dias, o ideal é buscar quietude e trabalhar para regular o emocional. No dia 6, a Lua em seu próprio signo volta a dar um up na rotina. O domingo será um bom dia para avaliar o que é necessário para seu crescimento financeiro. A Vênus influenciará positivamente seu campo profissional, facilitando a formação de laços e abrindo portas.

Virgem

Nada de ficar remoendo os mesmos problemas de sempre. Sendo mais analítica e construtiva, você conseguirá avançar no setor profissional. A Lua em Câncer pode trazer uma carga emocional forte, mas também lhe aproximar de pessoas que te fazem bem. Tome cuidado com possíveis irritações nos dias 6 e 7 e aproveite para por a vida em ordem no domingo. Em Touro, a Vênus lhe ajudará a enxergar novos horizontes.

Libra

A semana começa de forma leve, trazendo novas perspectivas para seu caminho. Nos dias 4 e 5, há uma tendência a maior irritabilidade e emotividade na área do trabalho. Mas calma que é só uma fase. A passagem da Lua para o signo de Leão traz mais disposição para curtir com os amigos e planejar o futuro. No domingo, seja mais seletiva com a alimentação. A Vênus trabalha fortes questões íntimas, por isso preste atenção em como tem lidado com o afeto.

Escorpião

A Lua em Gêmeos aponta a necessidade de refletir sobre aspectos do autoconhecimento, tendência que se estende ao longo da semana. Há maiores chances de se sentir mais sensível durante a Lua em Câncer. Nos dias 6 e 7, ainda que existam algumas tensões, será possível ter produtividade no campo profissional. No domingo, opte por atividades ligadas à natureza. A Vênus em Touro reforça as turbulências na área afetiva.

Sagitário

Relacionamentos poderão ser abalados pela presença da Lua em Gêmeos. Nos dias 4 e 5, busque ser mais introspectiva e limpar seu campo de energia para se desvincular do que tem lhe limitado. A partir do dia 6, você voltará a se sentir bem para agir, podendo até mesmo organizar coisas de trabalho no domingo. Será, aliás, esse setor que receberá o impacto da presença da Vênus em Touro, que abrirá caminhos e lhe ajudará a prosperar.

Capricórnio

Fique atenta à comunicação durante o começo da semana para canalizar bem as informações que receber. Por outro lado, sua rede de contatos se expandirá durante esses dias. Quando a Lua entrar em Câncer, cuidado para não haver uma sobrecarga de emoções no campo afetivo. A Lua em Leão pode mexer com algumas feridas da alma, portanto tenha garra para resolver essas questões. A Vênus em Touro ajuda tanto no campo amoroso quanto na diversão.

Aquário

Envolva-se com maior objetividade no que lhe interessa para resolver aquilo que esteve parado até aqui. Com o uso da intuição será possível resolver várias pendências nos primeiros dias da semana. A Lua em Leão pode lhe deixar mais aberta para as novidades. No domingo, a Lua em Virgem pede quietude e meditação. A Vênus trará uma perspectiva mais calorosa para assuntos ligados ao lar.

Peixes

A Lua em Gêmeos favorece o diálogo, mas também trará maior introspectividade. Nos dias 4 e 5, a sensibilidade se aflora de maneira positiva, ajudando-a a ser mais criativa. A Lua em Leão deixará as piscianas mais dispostas a agir e experimentar coisas novas. A Vênus em Touro mexe com suas capacidades intelectuais, por isso é uma boa ideia investir em hábitos como leitura e escrita.