Horóscopo semanal de 14 a 20/03: oportunidade de virar a página

Áries

Uma pequena confusão entre Sol e Lua direciona você a tomar algumas decisões baseadas em suas emoções. Você pode se questionar se os rumos que vem seguindo estão de fato coerentes com aquilo que você sonha ou deseja e essa dúvida pode atrapalhar um pouco seus sentimentos. A dica dos astros é que não coloque energia nisso agora e lembre-se que as coisas se encaminham para que você tire o melhor delas. As respostas que você busca estão indo até você, não tenha medo de encará-las.

Touro

Para essa semana, não tenha medo de projetar seu futuro do jeito que você sonhou, taurina. Seu passado não deve pesar e tudo que você vivenciou foi o necessário para seu momento aqui e agora. Na carreira, algumas decisões e responsabilidades te encontram para que você cresça e apareça – não fique nos bastidores e nem presa a padrões. Nos assuntos do coração, maturidade é a palavra de ordem para você definir o que deseja.

Gêmeos

A semana traz uma sensação de ordem e planejamento por aí e faz com que você queira olhar para algumas situações de forma mais prática. Não perca tempo em detalhes ou em coisas que não pode controlar. Seu trabalho pede mais foco e direcionamento de objetivos – só assim você vai conseguir perceber as mudanças que estão acontecendo em você e na sua vida.

Câncer

Os próximos dias serão de engajamento com seus planos de médio e curto prazo, canceriana! Pode ser que você comece um novo curso ou que pense melhor a respeito para dar esse importante passo em sua carreira. Oportunidades de fora, bem como contato com outras pessoas acontecem para te deixar no caminho de boas chances de crescimento. Os amigos têm papel fundamental nesse momento.

Leão

Uma pequena mudança de planos essa semana pode te trazer alívio depois. É época de encerrar alguns processos, internos e externos, e a coerência com suas prioridades se faz presente. Arregace as mangas no trabalho com o objetivo de crescimento, mas não leve esse período com angustia por querer que tudo aconteça no seu tempo. Saber esperar é uma dádiva.

Virgem

Parcerias de trabalho e sociedades ganham uma benção do universo essa semana, com a fluência de projetos e de novas ideias que surgem para te direcionar para melhores caminhos. Novidades e movimento na carreira te deixam mais animada e com perspectiva. No setor amoroso, há chances de um relacionamento ganhar novas estruturas. É seguro amar e ser amada, permita-se a se abrir para receber.

Libra

Essa semana, o trabalho cobra um pouco mais, mas a responsabilidade e o foco aparecem para te ajudar nas decisões mais importantes. Você passa por um período de altos e baixos, mas com uma forcinha do universo, as coisas começam a se ajeitar a partir do momento que você olhar com mais responsabilidade sobre elas. O amor está com a estrada livre, mas não se esqueça de seguir seu coração – faça o que for necessário para consertar o que é preciso para ser feliz.

Escorpião

Semana boa para organizar as demandas de trabalho e finanças. A família pode pedir um pouco mais de responsabilidade e algumas questões de ordem prática aparecem para você resolver. Os próximos dias podem ser certeiros para que você aproveite seu tempo livre para fazer algo novo e até para mudar o visual. Os dias estão propícios para você cuidar de você.

Sagitário

Seus planos de futuro ganham um empurrãozinho do universo essa semana com a chegada de uma novidade que pode te ajudar a trilhar mais o que deseja. Contatos, notícias e boas perspectivas estão em evidência essa semana e te deixam animada com as possibilidades. Não tenha medo de se jogar!

Capricórnio

Projetos, estudos e novos contatos estão abençoados pelo universo essa semana. O Sol te dá o direcionamento necessário para você seguir em frente com seus planos e, nessa, boas surpresas te encontram pelo caminho. Não tenha receio de se jogar em situações novas e de arriscar em algo que pode ser bom para você ali adiante. Mantenha os pés no chão, mas abra-se para as surpresas do universo também.

Aquário

Saturno em seu signo te dá o aval que você precisava para cuidar mais de você e dos seus planos essa semana. Não tenha receio nem sinta insegurança diante dos seus projetos de trabalho – as coisas acontecem como precisam, sem mais e nem menos. No lado financeiro, uma boa chance que você considerava acabada pode ressurgir, trazendo boas novas de ganhos extras.

Peixes

Última semana com o Sol em seu signo trazendo o sinal que você precisava para virar a página de vez de sentimentos, emoções e padrões que não te servem mais. Utilize esses dias para fazer um balanço do que você realmente deseja em sua vida daqui em diante. Carreira e dinheiro estão nessa lista como prioridade, não faça nada mais que você não queira. Coloque em prioridade apenas o que você sente que deve.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)