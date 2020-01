Eclipse solar 2017: veja como cada signo é afetado pelo fenômeno

O hemisfério norte estava aguardando com ansiedade a chegada desta segunda-feira (21) – afinal de contas, o eclipse solar que eles poderão enxergar por lá é um evento raro. Além disso, convenhamos, é uma coisa muito linda de se ver, né?

Belezas à parte, o fenômeno também tem outra relevância: a astrológica. E, olha, ela também vai atingir os habitantes do hemisfério sul! Nós do MdeMulher conversamos com os astrólogos Vanessa Tuleski, do Personare, e Brendan, do Astrocentro, e eles explicaram para a gente tudinho que vai acontecer.

O fenômeno é forte, viu?

De acordo com Vanessa, as influências deste eclipse em nossas vidas já estavam presentes há cerca de um mês – mas serão ainda mais fortes logo depois de ele realmente acontecer. Ela explica, ainda, que isso vai durar até o próximo eclipse.

“Autoestima, criatividade, originalidade, futuro: é isto que está movimentando o inconsciente das pessoas agora, bem como o amor, tema leonino”, revela a astróloga.

Atenção, leoninas e virginianas!

Para começar, Brendan ressalta a importância de entendermos que são os signos mais afetados pelo evento são os que estão atualmente na posição do Sol e da Lua – neste momento, Leão e Virgem.

“O momento é mais propenso para que os leoninas e virginianas tenham chances de reviver bastante histórias do passado”, explica ele. “O eclipse pode trazer de volta um amor, hábito ou emprego antigo”.

Mas Brendan nos explicou tim tim por tim tim a forma como cada signo vai sentir o fenômeno. Fique de olho!

Leão

“Este momento será o melhor para a reflexão do leonino. Muitas coisas do passado irão retornar, e é necessário ter muita paciência para tomar algumas decisões. Use esse momento para focar em novos conhecimentos, como estudos e cursos extras, e foque no seu futuro. O passado não pode mudar, mas o futuro dá para garantir”.

Virgem

“A influência do eclipse solar trará para o virginiano uma fase cheia de incertezas. É necessário que pense bastante em novos rumos financeiros para investir. Reflita sobre as pessoas que te atrasam e se afaste delas. Cuidado com as crises e as paixões que aparecerão nesse momento”.

Libra

“O libriano terá esse como momento ideal para esclarecer diferenças de opiniões. Irá encontrar novos amores e oportunidades durante o eclipse solar. Apenas preste mais atenção nos ensinamentos que amigos e familiares te passam e você não dá valor. Abuse desse período que te trará confiança nos seus objetivos e sonhos”.

Escorpião

“O eclipse solar traz para o escorpiano grandes chances de se cuidar. Pense mais em você, principalmente em relação ao seu corpo, saúde e nas suas energias positivas. O seu esforço para alcançar os seus objetivos será recompensado em um futuro próximo. Aproveite essa oportunidade”.

Sagitário

“Essa fase será bastante social para o sagitariano. Festas, encontros e shows estarão em alta nesse período. Também é importante que você se concentre na sua energia espiritual. Este momento poderá te exigir um pouco mais de energia, e é bom que você esteja preparado positivamente para isso”.

Capricórnio

“Uma crise financeira pode te assustar nesse período. Mas não se preocupe, alguns familiares e amigos estarão dispostos a te ajudar. Engula seu orgulho e aceite qualquer auxílio de pessoas que se importam contigo. Porém, é necessário fazer alguns ajustes nas despesas para que isso não ocorra novamente”.

Aquário

“Para o aquariano, esse é o momento ideal para aperfeiçoar os conhecimentos. Nesse período, as coisas estarão mais claras para o nativo desse signo. Assim, ele poderá aprender com os ensinamentos com maior facilidade. Use a energia dessa fase para acabar com os desentendimentos que te perturbam”.

Peixes

“Está na hora do pisciano abandonar alguns hábitos ruins para sua saúde. Durante o eclipse solar, a facilidade de largar alguns vícios será forte para o nativo. Mudanças de planos e projetos podem ser necessários. Porém, não desista do seu maior objetivo – porque a realização desse sonho será ótima!”.

Áries

“A energia do eclipse te ajudar a conquistar a tão desejada felicidade. Foque um pouco mais em você e repense algumas situações que está vivendo. Questione se vale a pena se esforçar tanto para esconder os seus reais sentimentos. Esse será um momento para usar a sua sinceridade e deixar que todas as suas relações entrem no eixo correto”.

Touro

“Durante o eclipse, o seu papel principal será trazer harmonia e felicidade para o seu convívio. É necessário que fique atento ao que acontece ao seu redor, e tente evitar qualquer desentendimento, se não será de grande desconforto para você. Aproveite essa fase para realizar os seus planos já traçados, as chances de sucesso no futuro são maiores”.

Gêmeos

“Para o geminiano que ama falar sem parar, é necessário que pense muito bem antes de abrir a boca. Esse momento pode trazer alguns desentendimento e sensibilidade. Isso quer dizer que é preciso refletir direitinho o que vai dizer e como dizer as coisas. Tente manter a paz no trabalho, em casa e no ciclo social”.

Câncer

“O seu financeiro nesse período será o problema. Algumas revelações na área profissional podem não te ajudar muito. Você é uma pessoa que gosta de rotina e estabilidade, e esse momento trará grandes mudanças. Cuidado para não deixar que a sua frustração com as alterações estrague os seus planos futuros”.