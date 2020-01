Chamem as solteiras! É possível até encontrar um novo amor na Lua em Libra

Mercúrio está retrógrado desde o dia 7 e, mesmo que ele não seja esse bicho de sete cabeças que tanto falam, é uma fase um pouco mais introspectiva mesmo, propícia para reexaminar a vida, para uma autorreflexão. Aliado a isso, a partir de 9 de julho, a Lua Crescente entra no signo de Libra.

“A Lua Crescente fala de materialização, de colocar em prática as ideias que você teve na Lua Nova. Já Libra, é sobre relacionamentos. Será um período para buscar o outro, ir atrás de parcerias mesmo, sejam elas pessoais ou profissionais”, explica Masumi Suginoshita, astróloga do MdeMulher e terapeuta integrativa. De acordo com ela, o êxito dos projetos, de certa forma, depende do sucesso na construção dessas relações com o outro.

Para a astróloga, é até possível encontrar um novo amor nesse período, já que todo mundo vai estar orientado nessa busca por parceiros. “Mas é preciso ser madura na hora de escolher essa pessoa para estar ao seu lado. Não pode ser adolescente e querer ficar do lado de alguém apenas por que ela curte a mesma música. Tem que ficar atenta e não se precipitar”, diz.

Outro conselho dela é ter segurança nas suas próprias vontades: “a gente precisa sempre lembrar do que quer fazer para não se perder no que o outro quer. Além disso, é preciso ter coragem para assumir seus sentimentos pelo outro e bancar sua escolha. Em uma parceria de trabalho, por exemplo, não dá para deixar a responsabilidade unicamente em cima do parceiro, cumpra seu papel”.

Masumi pondera que 2019 não é um ano fácil e a grande tônica da fase é ser mais adulto e ter isso em mente, essa coisa de assumir suas decisões, também nas relações. “As pessoas deviam seguir mais a intuição delas. Não é para ouvir a voz do ego, mas a voz do coração”, diz.

O último conselho dela é aproveitar essa fase para olhar para o todo e se perguntar em qual área da sua vida você se sente reprimida: “Urano está em quadratura com Leão, é o momento de realizar que ninguém está obrigando você a ficar no lugar onde está, é necessário elaborar o que você precisa fazer para chegar no lugar que você quer”. Estamos combinadas?

Para uma análise mais aprofundada do período escute o podcast “Bem Bruxonas”: