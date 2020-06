Atenção aos impactos do eclipse lunar do dia 5 na astrologia

Pela segunda vez no ano, teremos um eclipse lunar na sexta-feira (5) – agora no signo de Sagitário. Trazendo uma boa dose de drama para nossas vidas, o fenômeno é como um chamado de alerta para mudanças necessárias, gerando questionamentos sobre ego e sentimentos. “Geralmente o eclipse lunar traz à tona uma série de inseguranças e incertezas, podendo nos deixar confusos sobre o que está acontecendo e também nos fazer reavaliar certos valores” explica Brendan Orin, astrólogo do Astrocentro. E por Sagitário ser um signo que fala de fé, esperança e liberdade, este eclipse talvez poderá justamente nos deixar mais inseguros em relação ao momento atual, em que todas essas coisas parecem cada vez mais distantes.

Orin alerta que pessoas com a Lua ou o signo solar em Sagitário poderão sentir com maior intensidade tais questionamentos. Contribuindo para isso, a presença de Júpiter, regente dos sagitarianos, em Capricórnio, também será capaz de abalar a fé de algumas pessoas. “Será como enxergar certa banalidade em tudo o que acredita. Não poder sair de casa e sentir-se livre também as afetará bastante.”

O maior conselho do astrólogo para o período é respirar fundo e ter em mente que tudo isso irá passar. “Após o eclipse e o ápice da Lua cheia, toda essa energia começará a minguar aos poucos. Outra dica é cercar-se de lembranças positivas e fazer planos para o futuro. Precisamos pensar que estamos “presos” por um motivo importante e fazer o máximo pra manter o otimismo. Vale evitar notícias ruins nesse momento”, recomenda. Também é indicado ligar para alguém que de quem sente falta, fazer um agrado a quem ama e folhear um álbum de fotografias das pessoas queridas. “Tenta se cercar dessa energia do ‘vai ficar tudo bem’ que, com certeza, passará mais rápido essa sensação em seu peito, causada pelo eclipse”.

A seguir, reunimos as previsões específicas da astróloga Susan Miller sobre como este eclipse poderá afetar seu signo. Confira:

Áries

21/3 a 20/4

O eclipse durante a Lua cheia em Sagitário ocorre em seu setor da comunicação. Em circunstâncias normais, seria um ótimo período para viagens, mas, como isso não será possível, aproveite a tecnologia para estreitar laços com familiares e amigos distantes. Você pode descobrir que alguém que você ama está precisando da sua ajuda.

Touro

21/4 a 20/5

O eclipse lunar do dia 5, durante a Lua cheia em Sagitário, iluminará o aspecto financeiro da sua vida. É provável que você consiga pagar uma dívida antiga ou receba algum dinheiro.

Gêmeos

21/5 a 20/6

O fenômeno pode impactar a sua imunidade. Dedique mais atenção a si mesma. Procure se alimentar bem, dormir o necessário e, caso possa, ficar em casa. Se estiver comprometida e pensando em se casar ou morar com o(a) parceiro(a), espere um pouco mais para tomar a decisão.

Câncer

21/6 a 21/7

O eclipse lunar do dia 5, durante a Lua cheia em Sagitário, trará uma atmosfera tensa. Conflitos e desentendimentos devem acontecer, especialmente na área profissional. Procure encarar as situações com calma para não perder a razão. É um momento importante para a sua carreira, e as brigas podem atrapalhar o ótimo andamento conquistado até agora. Se estiver tocando um projeto novo, busque ajuda de algum colega em quem confie. As ideias dele serão fundamentais para o rumo do negócio.

Leão

22/7 a 22/8

A vida amorosa entra nos holofotes. Um eclipse lunar em Sagitário, signo de fogo como o seu, acontece no dia 5, levantando várias dúvidas sobre seu relacionamento. Você se sentirá pronta para dar o próximo passo e precisará conversar sobre esse desejo com o(a) parceiro(a). Ou, talvez, entenda que o melhor a fazer é terminar. De todo modo, o período poderá ser decisivo para o futuro de vocês.

Virgem

23/8 a 22/9

As virginianas devem ter um início de mês bastante confuso. Com o trabalho e a vida pessoal demandando muita atenção, talvez você esteja com dificuldade de escolher no que focar primeiro. Mas o atual momento exige que se olhe mais para a família, pois ela está precisando de você.

Libra

23/9 a 22/10

Você tem trabalhado muito. Então não é de estranhar a vontade que vem sentindo de fazer uma pausa. Esse sentimento deverá se intensificar após o eclipse lunar do dia 5. O fenômeno a deixará inquieta e poderá trazer mudanças. Lembre-se de manter uma postura flexível e a confiança de que se sairá bem mesmo enfrentando um ou outro obstáculo no caminho.

Escorpião

23/10 a 21/11

Não tenha vergonha de pedir um aumento se acha que merece e se tem abertura para essa conversa – lembre-se de mostrar seus feitos. Caso esteja desempregada, fique atenta aos acontecimentos após o eclipse lunar do dia 5. Talvez surja uma vaga temporária ou um projeto. Isso ajudará na área financeira, que pode estar bem complicada.

Sagitário

22/11 a 21/12

Este mês pode ser crucial para as sagitarianas. No dia 5, um eclipse lunar no seu signo, durante a Lua cheia, indica o encerramento de um ciclo e o início de outro. É possível que surjam dúvidas sobre a compatibilidade entre você e seu/sua parceiro(a). Nem todo relacionamento vai aguentar esse teste. Fatos que estavam ocultos até agora serão revelados, mas não tome nenhuma decisão até descobrir toda a verdade e refletir bastante. Não é o momento para conclusões precipitadas.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Dois eclipses prometem balançar o mês. O primeiro, lunar, que ocorre no dia 5, durante a Lua cheia em Sagitário, revela segredos que alguém vinha escondendo de você. Talvez seja necessário repensar a relação com essa pessoa e também refletir sobre como essa verdade descortinada impacta a sua vida. Se for algo leve, não gaste energia e supere rapidamente.

Aquário

21/1 a 19/2

O eclipse lunar em Sagitário, no dia 5, trará a finalização de um projeto. Você também poderá descobrir algo sobre um amigo que mudará a maneira como vê essa pessoa. Mas não pense que sabe de tudo, pois parece que há muito a ser revelado posteriormente. Evite acusações, escute o que os outros têm a dizer e reflita antes de expressar seus sentimentos ou de tirar conclusões.

Peixes

20/2 a 20/3

O eclipse lunar no dia 5, em Sagitário, durante a Lua cheia, direcionará os holofotes para sua carreira. Tudo que for decidido e colocado em prática na primeira quinzena vai render bons frutos pelos próximos meses.

