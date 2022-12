7 cores inusitadas para vestir no Ano-Novo (e o que significam e atraem)

É quase um senso comum que as pessoas passem a virada de ano (ou reveillon, para os mais sofisticados) vestidas de branco. A tradição se popularizou ainda mais no final dos anos sessenta, quando os candomblecistas iam à praia de Copacabana para fazer suas oferendas aos orixás. “Isso foi conquistando as pessoas, pois elas achavam o rito extremamente bonito. Aos poucos, ele foi adotado pela grande maioria”, explica a espiritualista Kélida Marques.

Inclusive, a especialista revela que o branco é a cor de Obatalá (ou Alabaxé), “rei do pano branco” e criador de todos os seres vivos. “Esta também é a cor representante dos fundadores das primeiras cidades iorubás como Obalufon; Oxolufan e Elejibô”, diz.

Mas, no fim das contas: qual influência energética a cor branca exerce sobre nós? Para Kélida, a tonalidade está associada ao prestígio, leveza, tranquilidade e limpeza. “O branco dá a ideia de si mesmo e é um símbolo de divindade. Isso atrai paz e luz para o próximo ano”, clarifica.

Fugindo do branco tradicional

Até aí, tudo bem. Mas o que aconteceria caso quiséssemos ousar e escolher as cores mais inusitadas para vestir durante a virada do ano? Será que conseguiríamos algum tipo de benefício? Para Kélida, a resposta é positiva. Há inúmeras possibilidades alternativas que podemos apostar para colher as mais variadas vantagens emocionais e espirituais. Ficou curiosa? Então confira a seguir o significado das cores e o que elas atraem:

Lilás

Por conter vermelho e violeta, esta cor é altamente edificante. “Traz ânimo com um toque de drama. É ideal para ser usada por pessoas que querem causar uma boa impressão em quaisquer áreas, seja familiar ou profissional”, diz Kélida. Ela revela que o lilás também inspira criatividade, sendo bastante recomendado para empresas e empreendedores que desejem atrair clientes.

Dourado

Segundo a espiritualista, o dourado deve ser usado por quem deseja atrair muito dinheiro, sucesso e poder. Além disso, a cor atrai uma energia de intelectualidade, sensibilidade, intuição, compreensão e acolhimento. Tá bom ou quer mais?

Prata

O prata é perfeito para quem deseja neutralidade. “Ele representa a sensação de adaptação a situações diárias que exigem paciência e persistência. Se você precisa de equilíbrio físico, mental e espiritual, esta é a sua cor, pois ela é um lembrete importante de nossa força interior”, compartilha Marques.

Marrom

Marrom é a cor da perseverança, segurança, disciplina e uniformidade, induzindo a observância de regras. “Por ser uma espécie de vermelho escurecido, a cor traz a vitalidade e a força motriz do vermelho, atenuada pelo preto neutralizante”, esclarece. Portanto, a tonalidade transmite vitalidade passiva. Para quem está dedicado às questões que envolvem as raízes e o lar, é uma ótima dica.

Bordô

O bordô é bom para quem não consegue fechar o bico e precisa de um pouco mais de discrição na vida. “Ele realmente vai te ajudar a se planejar com mais cautela. Sabe aquele segredo que devemos guardar e às vezes deixamos escapar? É sobre isso. Esta é a cor que atrai o sigilo necessário em nossas rotinas”, clarifica Kélida.

Mas além de nos auxiliar a viver de maneira mais discreta (o que é uma ótima dica para quem vive sendo alvo de inveja), o bordô é uma cor feminina que transmite misticismo, identificação cósmica, intimidade sensível e charme. “Esta cor tem uma vibração muito rápida e estimula a criatividade musical e artística, o que nos leva a dar o nosso melhor no que empreendemos. Se precisar de umas destas características, aposte nela”, aconselha.

Cinza

Muito se fala sobre o cinza ser uma cor que transmite tristeza, monotonia e depressão. Mas calma aí: há um lado positivo nessa história toda. Por ser uma tonalidade completamente neutra — o equilíbrio entre o branco e o preto —, o cinza está livre de qualquer capacidade de influenciar o ser humano. “Ele não emite estímulos psicológicos intensos. Não produz tensão ou relaxamento. E essa neutralidade dá uma sensação de equilíbrio e estabilidade. Quem quiser calma e cautela no ano de 2023, pode usá-la a vontade”, afirma.

Preto

É extremamente incomum ver pessoas comemorando o Ano-Novo usando preto, né? Mas engana-se quem pensa que esta é uma cor que não traz benefícios. Além de inspirar sofisticação e seriedade, esta tonalidade traz um ano de introspecção, o que é ótimo para aqueles que desejam mergulhar em um processo de autoconhecimento.

