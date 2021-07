Carbonara fresh

2 gemas

3 colheres (sopa) de azeite

1 xícara de queijo parmesão ralado

8 fatias de bacon (sem a parte branca)

1/2 quilo de espaguete de mandioca

Suco e raspas de 2 limões-taiti

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher (sopa) de sal grosso

Folhas de 1 maço pequeno de manjericão

Raspas de 2 limões-sicilianos



Em uma panela com água fervente, leve a massa ao fogo alto por cerca de 12 minutos ou até ficar macia, porém al dente. Enquanto isso, em um bowl, junte as gemas, o azeite, o parmesão, o suco de limão, sal e pimenta. Mexa com um fouet até obter uma mistura homogênea. Em uma assadeira, leve o bacon ao forno preaquecido a 200ºC até ficar crocante. Retire, seque com papel absorvente e esmigalhe com as mãos. Reserve. Em um pilão, macere o sal grosso com as folhas de manjericão e as raspas dos limões (incluindo as do taiti) até formar uma pasta. Junte à mistura de gemas. Reserve. Retire a massa da panela com uma concha (não escorra), deixando um pouquinho da água do cozimento para que o prato fique mais cremoso. Incorpore o molho. Finalize com a farofa de bacon.