Você é mãe do seu namorado? Descubra!

Descubra se você é companheira ou se está cuidando demais do seu namorado

Foto: Getty Images

Ser uma namorada companheira é diferente de ser uma namorada-mãe ou uma mãezona!). Descubra com qual delas você se identifica mais

No guarda-roupa

Companheira: Sugere lojas e sites em que ele possa encontrar peças legais (mas aceita que ele também use suas roupas velhas de estimação quando quer).

Mãe: Não permite que ele compre roupas sozinho e indica qual camisa ele deve usar em cada ocasião.

Mãezona: Compra as roupas do namorado, joga fora o que acha que está velho, separa as peças que ele vai vestir e às vezes até o ajuda a vestir-se.

Na mesa

Companheira: De vez em quando prepara a lasanha (ou a mousse de chocolate) de que ele gosta para comerem tomando um vinho.

Mãe: Faz com que ele jante na casa dela todos os dias e prepara o prato que ele pedir mesmo que tenha de sair correndo atrás dos ingredientes.

Mãezona: Cozinha de tudo, serve o namorado e lava a louça. Se depois ele quiser uma mexerica, ela descasca, tira fiapos e sementes e leva até a cama ou o computador.

Nos gastos

Companheira: Divide as contas. Se ele passa por um momento de aperto, paga sozinha – e ele faz o mesmo quando ela é que está na pindaíba.

Mãe: Sempre empresta grana a ele mesmo que os dois ganhem um salário equivalente. Isso porque em um mês o cara quer comprar um videogame e no outro, trocar o som do carro.

Mãezona: Administra o salário do namorado, paga as contas essenciais e exige que ele peça permissão quando quer comprar algo mais supérfluo.