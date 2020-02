Verão: Hora de encontrar novos amores

O verão é a estação perfeita pra engatar um novo romance

Foto: Thinkstock



O verão é a estação dos amores. Escolhido por muitos para aproveitar o período de férias, os dias quentes e o horário diferenciado são um verdadeiro convite para conhecer pessoas novas durante passeios, viagens e até mesmo no tradicional tempo livre do final de semana. Além disso, esta é uma época em que a sensualidade fica mais evidente não apenas pela utilização de roupas leves e que expõem mais o corpo, mas também porque, de acordo com muitos estudos, o sol estimula a sexualidade tanto em homens quanto em mulheres.

Mas nem tudo é simples e prazeroso quando o assunto são os romances de verão que, apesar da intensidade, costumam ser passageiros. “As pessoas buscam diversão nesta época e não têm tempo suficiente para conhecer o outro de verdade, a ponto de saber se além da atração existe uma compatibilidade de objetivos e sonhos de vida”, explica Sheila Rigler, especialista em relacionamentos e proprietária da agência de casamentos Par Ideal. Apesar disso, ela acredita que estas experiências são importantes e não devem ser deixadas de lado, basta ficar atento às expectativas. “Muitas mulheres já pensam em casamento quando nem conhecem os hábitos e o comportamento do parceiro em atividades do dia a dia. É mais fácil manter o bom humor e a paciência no clima de praia e na descontração entre amigos, mas isso não significa que este homem é um príncipe encantado”, comenta Sheila.

O sol estimula a sexualidade tanto em homens quanto em mulheres

Foto: Thinkstock

Para ajudar aqueles que pretendem aproveitar a estação para se divertir, mas não querem cometer erros que afastem um possível pretendente, vale a pena conferir as dicas da especialista que atua nesta área há 17 anos.

Dicas da especialista:



– Todo homem gosta de mulheres com roupas elegantes e femininas. No verão, o uso de decotes e transparências deve ser feito com muidado pra não mostrar mais do que deve.

– Os homens gostam de mulheres que acompanham o consumo em um bar ou churrasco, mas não ficam satisfeitos quando a companheira bebe mais do que eles. Já as mulheres não gostam de homens que exageram na dose com a bebida e passam a apresentar comportamento inconveniente e deselegante;

– Evite olhar para todas as pessoas que conhece como potenciais parceiros amorosos, pois assim perde a chance de fazer novas amizades;

– Os homens ficam encantados com mulheres que apreciam vinho e licor, mas também gostam daquelas que têm personalidade. Por isso, é importante evitar esconder preferências apenas para tentar agradar o outro. Aquelas que são adeptas da cerveja podem e devem assumir isso, evitando apenas o exagero no consumo;

– O bom humor é uma das características mais apreciadas tanto por homens quanto por mulheres e garante sempre a oportunidade de conhecer novas pessoas, seja para desenvolver uma amizade ou viver um romance.