Traída, caí nos braços do melhor amigo dele

Marquei um lanche pro Diego lá em

casa cheia de más intenções

Foto: arquivo pessoal

Eu estava feliz da vida, passeando de mãos dadas com o Diego. De repente, ouvi um berro do outro lado da calçada: ”Não acredito! Você está saindo com ele?”. Era o Vitor, meu namorado. Bem calma, respondi: ”Saindo? Não. Eu estou namorando o seu melhor amigo”.

O Vitor ficou transtornado, chorou, gritou. Enquanto as pessoas paravam na rua pra ver aquele show, eu nem me abalei. O Vitor implorava para que eu largasse o Diego e ficasse só com ele, mas a chance dele tinha passado. Traição é uma vez só. ”É você que eu vou largar, não o Diego”, falei, olhando bem nos olhos dele.

Soube por um amigo

O Vitor parecia um anjo. Ajudava minha filha nos deveres de casa e nem se incomodava quando eu não ia para a balada com ele por causa dela. No Carnaval de 2008, minha filha teve febre e o Vitor caiu na gandaia. Ele passava na minha casa para me visitar e dizia que ia pra casa. Mas na verdade ele metia o pé na rua! Soube da safadeza por um amigo nosso, o Fábio. Foi duro ouvi-lo contar sobre o meu chifre: ”Branquinha, você não merece ser sacaneada. O Vitor beijou a ex pelas suas costas! Se separe dele!”.

Eu queria entender

Fiquei arrasada, mas resolvi não terminar o namoro. Queria ver se ele teria coragem de assumir a traição na minha cara. Bolei um plano pra ele confessar. Um dia, soltei: ”Eu amo você tanto que, mesmo que me traísse um dia, eu perdoaria”. Ele fisgou a isca e respondeu: ”Preciso falar uma coisa séria…”. Perguntei o que era e ele contou do chifre. Na hora não tive reação.

Sem saber a quem recorrer, fui até o Diego, que era o melhor amigo dele. Queria entender por que o Vitor tinha feito essa cachorrada comigo.

Agarrei o amigo

O Diego não quis se meter, mas me ofereceu um ombro amigo. Nos falávamos pelo telefone direto. Percebi que ele me dava atenção demais. Me encantei. Aí, vieram as más intenções! Pensei: se o Vitor tinha me traído, por que eu não poderia traí-lo também? Com a consciência tranquila, marquei um lanche na minha casa pra agarrar o Diego. Tasquei um beijão nele e fui correspondida!

Fiquei com os dois

Por causa da minha filha, não podia mudar de parceiro toda hora. Então, decidi ficar com os dois até ter certeza do que fazer. O Diego sabia que era o amante e parecia não ligar. Nos encontrávamos na casa dele. Foram mais de dois meses assim, até o dia do flagra, quando dispensei o Vitor de vez.

Foi a última vez que o vimos. Resultado: me vinguei do canalha e ainda ganhei um partidão!

Não foi coisa de homem

Diego Torrelio, 27 anos, o marido da Vanusa

”Sempre achei a Vanusa uma gata, então, quando ela me beijou, não rejeitei, claro. Até porque o que o Vitor fez com ela não é coisa de homem. Desde que comecei a fi car com ela, passei a não atender mais aos telefonemas do Vitor. Me afastei antes mesmo de ele descobrir o namoro. Não me arrependo. Ganhei uma mulher maravilhosa”.