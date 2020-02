Sou feliz sem sexo, sim!

Sou um romântico à moda antiga. Gosto de

sexo, mas acho que tem que acontecer com

a pessoa certa!

Foto: arquivo pessoal

Ela começou a me acariciar. Comentei que não queria transar. Ela conhecia meus princípios. Ainda assim, tentou. Levantei, peguei meu carro e voltei pra casa. Sei que a magoei, mas não foi intencional. É que, pra transar por transar, estou fora!

Completo 29 anos em novembro deste ano e estou há mais de quatro sem sexo. Sou romântico, o que posso fazer? Eu vejo prazer em pequenas coisas da vida. Procuro focar minhas energias em programas culturais, como leitura, trabalho e cinema.

Já transei mais de 30 vezes, não é que eu não goste. Digo mais: minhas relações, sem exceção, foram maravilhosas. Minha primeira vez foi mágica. Eu tinha 15 anos, amava a menina. Fiquei com ela até os 21.

Faço tudo, só não transo

Sou uma pessoa normal. Acordo, vou trabalhar, saio com meus amigos… Só não faço sexo. E olhe que frequento muitas festas. Conheço muita gente nova e também beijo muito na boca. Não há nada errado em um beijo, desde que não haja vulgaridade.

Não transo porque estou me guardando para quando encontrar a mulher certa. Tenho certeza de que não irá demorar.

Luto contra a falta de valores

Ao contrário do que muita gente pensa, não sofri trauma algum. Também não tem nada a ver com religião. Apenas resolvi protestar contra a sociedade. Tinha 24 anos e decidi lutar contra a falta de valores do mundo atual. Ninguém se valoriza mais, é um horror! Lançam uma mulher-fruta por dia. E para quê? Não consigo entender certas coisas.

No começo foi bem difícil. Se dissesse que durante esses quatro anos nunca me masturbei, seria mentira. Mas a vontade passou. Hoje não sinto mais nada. Estou feliz com o resultado e bastante orgulhoso de mim, pois todas as pessoas que me conhecem me apoiam. Nunca sofri preconceito Quando encontrar a mulher certa, vou transar, sim. Sonho com algo bonito, e não apenas carnal.

Quero alguém pra dizer que amo

Minha mulher será alguém que saiba impor respeito, que queira crescer comigo, mental e espiritualmente. Ela acordará de manhã com flores e bilhetes com ”eu te amo” escrito! Esse negócio de cada um acordar e ir para sua casa não está com nada. Quero dividir minha vida inteira.

Gostou do André?

Mande um e-mail para ele: andreromanoo@gmail.com