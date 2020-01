Simpatias de Santo Antônio para conquistar um amor – vai que funciona, né?

Sabe aquele ditado em castelhano – no creo en las brujas, pero que las hay, las hay? Significa “não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem”. É mais ou menos assim que a gente se relaciona com as simpatias para Santo Antônio. Não que a gente acredite, mas … vai que elas funcionam, né?

Não custa dar uma forcinha para o destino, se sua vontade é conquistar um grande amor. Aproveite então que a maior parte das simpatias devem ser feitas entre os dias 12 e 13 de junho, dia do santo casamenteiro, e confira nossa lista dessas simpatias populares:

Pegue uma imagem de Santo Antônio, como uma estatueta, e tire o menino Jesus do colo dele. Ponha o santo de frente para a parede e diga em voz alta que ele só vai virar de volta e ter o menino Jesus nos braços novamente quando você se casar com a pessoa que ama.

Veja também