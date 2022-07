Sexlog: tudo o que você precisa saber sobre a rede social adulta

Existem sites e apps para praticamente tudo hoje em dia – inclusive para relações sexuais. Já ouviu falar do Sexlog? O site, exclusivo para maiores de 18 anos, já conta com mais de 17 milhões de usuários e foca exatamente nisso: encontrar outras pessoas que estão focadas no sexo. Uma espécie de Tinder ou Par Perfeito, mas que deixa o romance e os joguinhos de lado para ir direto ao ponto.

Se aplicativos de namoro confundiam os usuários em relação à intenção das pessoas, com o Sexlog é bem claro. A ideia é achar alguém para transar e é possível dar match pelas fantasias sexuais, ok? Inclusive, você pode escolher se quer alguém casado, solteiro ou para uma troca de casais.

“O Sexlog é o lugar ideal para quem quer conhecer pessoas de cabeça aberta, dispostas a dar e receber prazer. Sem julgamento!”, é um dos motes do site.

Como funciona o Sexlog?

Para começar a usar é preciso fazer um cadastro, que pede os seguintes dados: um endereço de e-mail (ou importação dos dados pelo Facebook, ou Twitter), gênero, localidade e preferências sexuais. Essas informações ajudarão o sistema a oferecer sugestões de perfis adequados.

Assim como em outras redes sociais, é possível adicionar fotos, mas, neste caso, não há restrições de nudez. Outros usuários podem interagir nessas imagens ou te chamando via chat privado. Segundo os dados do Techtudo, os casais que praticam swing são a maioria entre os cadastrados na plataforma.

O Sexlog oferece a modalidade de conta grátis, com interações limitadas, ou uma versão paga. Por R$9,90 por mês, é possível usufruir de todos os recurso, incluindo lives, chat ilimitado e acesso a conteúdos exclusivos.

É seguro?

A rede social conta com um sistema de inteligência artificial que dificulta e inibe cadastros de pessoas com más intenções, segundo seus desenvolvedores. O algoritmo também identifica tentativas de registros duplicados, o que poderia representar um crescimento de contas falsas usadas para golpes na plataforma. O site tem diretrizes adequadas à Lei de Proteção dos Dados (LGPD), garantindo os direitos de privacidade dos usuários cadastrados.

Rolou um interesse? Você pode acessar o site e realizar o cadastro clicando aqui.