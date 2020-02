Saiba identificar se uma paquera vai virar um relacionamento sério

Muitas vezes apenas uma paquera tem potencial para virar um relacionamento sério

Foto: Getty Images

Muitas vezes achamos que aquela paquera não vai dar em nada e ela tem todo potencial do mundo para tornar-se um romance ou namoro. Confira as dicas e não escapar oportunidades!

A letra do funk da banda Hawaianos, que diz “amor é amor, romance é romance e um lance é só um lance”, repete algo que nós, mulheres, custamos aceitar: viver um casinho é apenas viver um casinho. Ou seja, esse tipo de relacionamento não envolve carinho, cobranças e, portanto, não tem um futuro promissor – É nada além de sexo. Mas aquele lance também pode virar um lindo romance e, quem sabe, mais pra frente, amor. A dúvida é: como perceber se a coisa está ficando séria ou se aquele cara está destinado a ser apenas mais um? Com as dicas do terapeuta de casais Amaury Mendes Jr. e da psicoterapeuta Sônia Belotti você vai sacar em que pé está a sua história e onde ela pode chegar.

Curtição

Quando rola: Você tem relações sexuais com um cara, mas sem compromisso.

Por que vale a pena: Para a psicoterapeuta Sônia Belotti, todos deveriam viver mais lances. “É uma excelente maneira de as pessoas conhecerem mais sobre si e entender como se comportam quando estão amando.”

Assim a coisa tá séria: “De repente, você sente saudades da companhia do outro. Você até se sente meio “boba”, diz o terapeuta de casais Amaury Mendes Jr. “A transa também muda. Ele fica mais carinhoso, você se olham nos olhos.”

Romance

Quando rola: Vocês se veem todo dia, trocam SMS dizendo que estão com saudade, logo depois de dizer “tchau”, e não ficam com outras pessoas. Mas ainda não é namoro.

Por que vale a pena: Essa fase faz com que você e o gato se conheçam melhor. Mas os dois só mostram o seu lado “bacana”. As brigas são raríssimas e tudo é novidade. Aproveite os bons momentos juntos.

Assim a coisa tá séria: Ele te chamou para conhecer a família? Marcou um encontro com os amigos e te apresentou como namorada? É, colega… O romance está ficando bem séria!