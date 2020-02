“Quem Ama Escuta”, de Betty Milan, propõe uma nova educação sentimental

Colunista da VEJA.com lança livro Quem Ama Escuta

Betty Milan, psicanalista e colunista da VEJA.com, reuniu as melhores histórias de seu blog de sexualidade no livro Quem Ama Escuta, recém-lançado pela editora Record. Na obra, ela responde às perguntas sobre relacionamento a elas endereçadas e faz o leitor refletir sobe uma nova educação sentimental, baseada na escuta.

Os temas respondidos são variados: Betty discute da mulher que é amante de um homem comprometido e não suporta o triangulo, da jovem que transa pensando no irmão ao gay que procura prostitutas para se convencer de que não é homossexual.

A psicanalista não responde às questões dando uma solução, mas sim indicando o caminho no qual o problema pode ser resolvido.

Para a autora, com uma nova educação sentimental, é possível se liberar dos preconceitos, abrir-se para o outro e escutar mais e melhor. “Seja qual for a história, todos nós podemos nos reconhecer nela, porque a escuta humaniza. Quando escutado, o drama do outro pode se tornar meu. Tiro dele ensinamentos preciosos. Além de curar, a escuta aproxima e permite superar a intolerância”, explica.