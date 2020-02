Pra mim, mulher bonita é mulher gordinha

Quando conheço uma mulher magra e simpática, digo logo: ‘Você com três lasanhas a mais ficaria o meu número’

Pernas longas, porte esbelto, barriga tanquinho, saboneteiras, rosto fininho… Não! Tudo o que deixaria qualquer homem babando em um desfile de moda é o que menos me atrai em uma mulher. Eu gosto mesmo é de gordinha, de mulher que tem carne, das gostosonas!

E, pra falar a verdade, não acredito que os homens realmente gostem de mulheres magrelas. Acho que o que falta neles é coragem e personalidade pra dizer que mulher magra só é boa pra ver. Pra pegar, bom mesmo é mulher cheinha.

Sempre pensei assim

Todos me achavam um cara estranho quando, lá pelos 15 anos, eu dizia que gostava das mulheres com coxão, bundão e peitão. Meus amigos, por exemplo, nunca assumiriam uma coisa dessas. Foi então que decidi ser radical e contar pra todo mundo que, pra me agradar, a mulher não poderia ter essas “noias” de regime.

Eu nunca namorei uma mulher magra. Todas as minhas ex são gordinhas. E lindas! O que tem de feio em ser gordinha? Nada! O rosto das mulheres cheinhas é muito mais bonito do que um rosto ossudo, sem bochechas.

Tem que ser gordinha e saudável



Quando conheço uma mulher magra e simpática, começo a conversa provocando. Chego e digo: “Você, se comer umas três lasanhas, vai ficar o meu número”! Elas não acreditam que estou falando sério.

As mulheres se preocupam demais com o que as outras mulheres pensam. Aquela história de que elas não se arrumam para os homens, mas para as outras mulheres, é verdade. Por isso que elas querem sempre estar maquiadas e magras e pensam tanto em dietas e cirurgias.

Por outro lado, eu me preocupo com mulheres que não fazem exercício ou comem muita gordura, porque isso faz mal à saúde. A obesidade não é legal. Bacana é mulher que tenha um corpo natural, que saiba saborear um bom prato sem exagero e que seja feliz assim.