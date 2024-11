Por que os vibradores são tão caros?

Quem nunca ficou super animada para comprar um vibrador? Porém, ao acessar a internet para conferir valores, podemos desanimar com os preços altíssimos. Por que será que estes brinquedos eróticos são tão caros? Bom, antes de tudo, precisamos entender que o mercado de produtos sexuais vem crescendo e mudando muito, e isso pode ser sentido na quantidade e variedade dos produtos disponíveis atualmente.

Por que vibradores são tão caros?

Os vibradores de maior qualidade e tecnologia passam por um processo rigoroso a fim de garantir conforto e segurança. Os diferenciais atrativos, como silicone de grau médico, motores silenciosos, resistência contra a água e as diferentes opções de vibração, pulsação e intensidade explicam o valor desses itens.

“Sim, os preços refletem a qualidade, o cuidado e as tecnologias envolvidas no desenvolvimento — nada é arbitrário!”, explica Paula Aguiar, consultora de empresas de produtos sexuais e autora de livros sobre negócios e sexualidade.

Ela ressalta como este setor está mais democrático do que nunca, oferecendo modelos para diferentes necessidades. Por esse motivo, o que interfere no preço é o grau de evolução tecnológica do produto.

Mercado de vibradores cresceu na pandemia

Durante a pandemia, o mercado de sexual wellness cresceu ainda mais. As restrições sociais ajudaram a diminuir os tabus que envolviam os produtos eróticos, que passaram a ser considerados não apenas itens de prazer individual, mas também uma diversão para casais. “Mesmo os modelos mais básicos estão cada vez mais focados em qualidade e conforto, tornando o mercado muito mais inclusivo e diverso”, explica Paula.

Investir em um vibrador é investir no próprio bem-estar

Os vibradores, principalmente para as mulheres, podem ser entendidos como meios para a libertação sexual. Eles permitem que elas descubram seus desejos e prazeres, explorando seus corpos e construindo uma relação positiva com o prazer. Essa viagem individual é benéfica para si e para com quem for se relacionar, estabelecendo confiança sexual.

Comprar um vibrador faz bem para a saúde

“Hoje, porém, os vibradores vão além do prazer. Ginecologistas e fisioterapeutas, por exemplo, recomendam seu uso para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, melhorar a lubrificação na menopausa e até para tratar anorgasmia”, afirma Paula. E, segundo pesquisa conduzida pela profissional, mais da metade das pessoas compram o sex toy buscando melhorar seus relacionamentos.

Vale lembrar que vibradores são ótimos para aliviar o estresse e ajudar em nosso autoconhecimento corporal. E, se bem cuidados, duram muitos anos, tornando-se uma ótima adição à rotina de autocuidado. “Hoje, muitas pessoas veem esses produtos como parte de uma rotina de cuidados, assim como os itens de skincare ou fitness”, diz Paula.

