Os classificados – conto de Amor e Sexo

Carina se propôs a conhecer um homem por dia

Foto: Getty Images

Eu nunca havia entrado num site de classificados amorosos da internet. Uma amiga havia me indicado aquela página. “Carina, esse negócio funciona de verdade…”, repetia. Fiz um acordo comigo mesma: em uma semana conheceria sete rapazes virtualmente, um por dia. Quem sabe um deles poderia ser, no mundo real, o amor da minha vida.

Naquela noite chuvosa de segunda-feira resolvi começar a saga. Tomei um banho e fui para a frente do computador. Quando abri o site, tive de escrever um pouco sobre mim. Precavida, omiti meu nome e usei um apelido: “Florzinha”. Ah, e pus uma foto 3 x 4, dessas usadas em documento. “Assim, vou impor respeito logo de cara”, pensei. Depois de tudo preenchido, analisei os rapazes que estavam online.

“Romântico”. Quando li esse apelido, decidi abrir a fotografia e ler o perfil. “Huumm… ele até que é bonitão”, murmurei para mim mesma ao observar a imagem de um moreno charmoso, estilo capoeirista. Ele estava online. Então, chamei-o para um bate-papo. O gato topou na hora.

Florzinha: É minha primeira vez aqui.

Romântico: Ah, aqui é muito legal. Já conheci algumas garotas…

Florzinha: Nossa, então, pelo jeito, você tem saído bastante…

Romântico: Só conheço as especiais… como você…

Florzinha: Mas você não me conhece ainda (rsrsrsrs).

Romântico: Mas posso conhecer. Bem, eu sou solteiro, engenheiro, tenho 28 anos e sou romântico, como diz meu apelido, gata.

Florzinha: O que você procura aqui?

Romântico: Uma garota para conversar e, de repente, ver se rola algo mais.

Florzinha: Algo mais? Como assim?

Romântico: Ah, um namoro, quem sabe? Mas primeiro temos que nos conhecer ao vivo, né? Você é mesmo a garota da foto? Porque aqui muita gente coloca retratos falsos.

Florzinha: Sou eu! Me achou feia?

Romântico: Minha mãe iria ficar orgulhosa de ter uma nora como você (rsrsrsrs).

Florzinha: Obrigada. Mas quantas meninas daqui deste site você já conheceu?

Romântico: Err… umas 12, eu acho…

Florzinha: Doze? Nossa, quantas…

Romântico: Mas não rolou nada!

Florzinha: Por quê?

Romântico: Elas queriam namoro de cara e eu quero, primeiro, conhecer a mulher, sacar se a gente tem química…

Florzinha: Ah, traduzindo: você quer primeiro transar para saber se o encontro pode virar algo sério, não, é?

Romântico: Faz parte, né (rsrsrsrs).

Dei um fim à conversa rapidamente. Apesar do apelido e daquele papo sentimental, ele queria mesmo uma garota para transar já no primeiro encontro. Mas eu não desanimaria. No dia seguinte, faria outra tentativa.