O que se passa na cabeça dos homens

Descubra

Sem vergonha, três homens diferentes responderam tudo aquilo que você sempre quis saber, mas nunca teve coragem de perguntar. Chegou a hora de entender o que, afinal, se passa na cabeça deles. Confira:

Quem são eles:

Cássio Ramos Almeida, designer, 32 anos, solteiro

João Alves, porteiro, 39 anos, casado

Marcelo Vitorino, autor do blog Pergunte ao urso, 31 anos, solteiro

O especialista: Paulo Bonança, psicólogo e sexólogo, explica o comportamento dos homens e analisa as respostas dos entrevistados



Por que vocês se lembram do placar dos jogos da Copa de 1994 e não de um aniversário de namoro?

Marcelo: “Aniversário é algo que tem todo ano, mas o tetracampeonato mundial aconteceu só uma vez. As mulheres sabem que os homens são limitados, portanto, não há porque ficar insistindo nesse ponto. Não é descaso, é incompetência mesmo”.

Cassio: “Bom, eu não lembro nem do placar do jogo de ontem, mas procuro me lembrar de datas especiais. Só para agradar a namorada mesmo” (risos).

João: “Ah, a gente é muito ligado em futebol. É um assunto de homem. Então acabamos nos importando mais com essas informações, que podem ser usadas para tirar sarro dos amigos, do que com datas comemorativas”.

Paulo: “Nossa forma de demonstrar afeto é diferente da feminina. No universo masculino, aniversários de namoro não são tão importantes. Isso, para os homens, não está ligado ao quanto gostamos da parceira”.

Qual a grande dificuldade em pedir uma informação, quando se está perdido?

Marcelo: “É que os homens sabem de tudo! Ou pensam que sabem. Não pedimos informação por tradição. Sabe quando Moisés vagou pelo deserto atrás da Terra Prometida? Então, se ele que era mais próximo do Criador não quis se informar, não faz sentido eu perguntar para algum frentista onde fica uma rua!”

João: “Pedir informação é dar o braço a torcer, confessar que precisamos de ajuda e a gente não gosta nada disso”.



Muitos homens juram que não ligam para celulite… Difícil acreditar, hein!?

Marcelo: “Não ligamos – em tese. Depende das intenções para com a moça: se for uma relação casual, tanto faz. Agora, para uma relação duradoura é necessário um padrão mínimo. Ninguém quer namorar a crosta lunar”.

Cassio: “Reparar é uma coisa, rejeitar ou ligar é outra muito diferente”.

Paulo: “Se seu parceiro diz que não repara, dê um voto de confiança a ele!”

Os entrevistados: Cassio Ramos, João Alves e Marcelo Vitorino

Na hora do sexo oral, é verdade que vocês não ligam tanto assim para um odor mais forte?

Marcelo: “Quem disse isso? Odor mais forte, dependendo do caso, é motivo para cartão amarelo e indicação de ginecologista. Se o motivo for falta de banho, então, é cartão vermelho direto”.

Cassio: “É que na maioria das vezes, quando isso acontece, já estou lá, daí não da pra sair, né?! Mas incomoda, sim”.

Paulo: “Isso depende muito do homem, do dia e da vontade. O odor varia por muitos fatores, assim como a percepção”.



Ir para a cama no primeiro encontro é fechar as portas?

Marcelo: “No primeiro encontro, não. Na primeira ocasião, talvez. A maioria dos homens não leva a sério alguém que trata sexo como brincadeira”.

Cassio: “Depende do desempenho, nada a ver com número de encontros”.

João: “Acho que sim. A mulher não deveria ir para a cama no primeiro encontro. Assim o homem não vai levá-la a sério, pois ela deve fazer isso sempre”.

Paulo: “A sociedade espera que o homem sempre queira fazer sexo e que a mulher resista. Enquanto a mulher pensa que o homem vai achá-la ‘fácil’, o homem acha que deve tentar alguma coisa para não ter sua masculinidade questionada”.



Homem adora dizer que a mulher fica melhor sem “um monte de tinta no rosto”. Vocês preferem a gente sem maquiagem?

Marcelo: “Você é a Hebe Camargo? Não? Então preferimos sem maquiagem. Na verdade até gostamos, mas muita mulher não sabe usar direito e fica parecendo o (palhaço) Bozo”.

Cassio: “Eu particularmente prefiro a mulher arrumada, com unhas feitas, maquiagem e tudo o que tem direito. Mulher tem que estar sempre linda”.

Por que a ideia de transar com duas mulheres ao mesmo tempo é tão excitante para os homens?

Marcelo: “Muito simples: porque os homens esquecem que podem acabar com duas sogras. Acho que quem tem tara é porque nunca fez. Quem provou sabe que com uma só é muito melhor”.

Cássio: “Acho que pelo fato de se sentir o ‘maioral”‘.

Por que vocês têm tamanha fixação com sexo anal?

Marcelo: “Por que essa fixação por descontos e promoções? Pelo mesmo motivo: porque é bom! Não é tão mais prazeroso assim, mas tem muito da coisa de dominar a outra parte”.

Paulo: “Além da curiosidade sobre o que é diferente, proibido, há certa cobrança para que ele tente”.

Qual a graça em cantar uma mulher na rua?

Jõao: “Sinceramente, não vejo graça”.

Paulo: “É a graça da conquista, da sedução, de simplesmente demonstrar interesse na outra pessoa. É a brincadeira”.

Como vocês se divertem tanto contando as mesmas piadas?

Marcelo: “Contamos as mesmas piadas por pura falta de noção. Contamos, esquecemos, e contamos novamente! Ah, e vale a regra da capacidade de armazenar dados, a seleção de 94 não pode ser esquecida”.

Cassio: “Homem se diverte com pouco, e o pouco, às vezes, é repetitivo”.

Pelos no nariz, roupa rasgada… Vocês realmente não ligam para esses “detalhes” ou é preguiça de se cuidar?

Cassio: “Sou vaidoso, mas acho que a maioria é preguiçoso ou porco mesmo”.

Paulo: “Os homens se preocupam menos com a saúde e com a estética”.