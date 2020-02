O que faz ele ser um ‘homem de verdade’?

Homens de verdade sabem demonstrar suas emoções verdadeiramente

Foto: Getty Images

Virou mania no Twitter. As mulheres – e homens também – estão postando mensagens no serviço de microblogging sobre as atitudes que fazem um integrante do sexo masculino ser ‘homem de verdade’, em vez de apenas participar da categoria ‘menino imaturo’.

A palavra-chave ‘#realmen’ (em português, ‘#homensdeverdade’) atingiu o primeiro lugar do Trend Topics do Twitter nesta quinta-feira, dia 13.

Para quem não sabe, o Trend Topics (em português “Tópicos da Moda”) é um ranking que revela quais são as palavras que tiveram um aumento súbito na rede social e estão sendo utilizadas por um número muito grande de pessoas. Ou seja, quanto mais os usuários falam sobre um assunto específico, mais ele sobe nas paradas dos Trend Topics. Resumindo: é a onda do momento.

Selecionamos algumas das melhores opiniões dos usuários do Twitter sobre ‘Homens de verdade”. Confira abaixo e aproveite para dar a sua opinião nos comentários desta matéria!

O que fazem os homens de verdade…

. Sabem o que querem e vão atrás dos sonhos

. Aceitam as dificuldades da vida com um sorriso no rosto

. Precisam de mulheres de verdade em suas equipes profissionais

. São educados e tratam muito bem uma mulher



. Demonstram suas emoções verdadeiramente

. Sabem a importância da família e preservam a harmonia em casa

. Enfrentam suas responsabilidades sem medo e sabem reconhecer quando falham

. São reais quando dizem ‘eu te amo’ a uma mulher

. Tentam entender as mulheres, em vez de julgá-las

. São honestos e fiéis com suas esposas e namoradas

. Lavam louça, roupas e cuidam das crianças

. Fazem amor em vez de sexo – e sabem usar o sexo para expressar o amor

. Beijam suas namoradas na testa quando elas estão nervosas ou chateadas

. Sabem aproveitar as festas sem ter que beber até cair no chão

. Respeitam a natureza, os animais e os seres humanos



O que não fazem os homens de verdade…

. Não amam milhões de garotas, mas amam milhões de vezes uma única mulher



. Não são medidos por sua idade, mas por suas idéias

. Não contam para os amigos sobre as garotas com quem eles já transaram

. Não têm medo de conhecer os pais da namorada e sabe como agir para agradá-los

. Não escondem que já choraram por um grande amor



. Não fazem fofoca ou falam mal de outras pessoas

. Não batem nem gritam com as mulheres



. Não acham que rosa é cor apenas de mulher – em vez disto, até usam roupas rosas!

. Não mentem para parecer mais legais e descolados às mulheres

. Não usam carrões e jóias para impressionar as garotas

. Não têm medo de amar publicamente



. Não hesitam em dizer que já brocharam e sabem que isto não é o fim do mundo

. Não dizem que um vestido está curto demais e valorizam a beleza feminina

. Não usam drogas e se preocupam com a saúde física e mental

. Não usam jeans e camisetas apertadas