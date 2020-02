O perfume sexy desperta os sentidos do meu amor

Na noite em que testei o perfume, tivemos três orgasmos inesquecíveis

Foto: arquivo pessoal

”Esse perfume vai fazer o seu namorado voar em você, de tanto desejo.” Foi o que a minha colega de trabalho que vende produtos de sex shop

em casa prometeu ao me oferecer um perfuminho afrodisíaco chamado Amor Selvagem. Como eu sou que nem São Tomé, que só acredita vendo, tirei

R$ 15 da carteira e comprei na hora. Mas não pense que sou assim, dessas que levam tudo quanto é novidade. Foi o primeiro produto erótico que

eu comprei na vida.

Guardei para uma ocasião especial

Eu estava curiosa pra usar o perfume, mas não testei na hora. Guardei pra uma ocasião especial. Dias depois, fui passar um final de semana na

praia com o Elias, meu namorado. Já era bem tarde. Como nós passamos a noite toda num bar da orla, estávamos bêbados e muito cansados. Eu

estava até conformada de que, naquela madrugada, só rolaria mesmo era muito sono.

Tive orgasmos múltiplos

Mas resolvi que meu final de semana teria mais do que descanso! Era a hora de colocar o perfume afrodisíaco em ação. Quando chegamos ao

hotel, o Elias caiu na cama e eu fui tomar um banho. Passei um pouquinho atrás da orelha, no pulso, no pescoço, no umbigo e na virilha, e saí

do banheiro. Quando sentiu meu cheiro, o homem acordou na hora!

Eram mais ou menos duas da manhã e tivemos uma das noites de amor mais loucas da nossa vida. As preliminares foram superintensas e tivemos

três orgasmos inesquecíveis, um sexo pra lá de selvagem até amanhecer.

Foi só meu primeiro produtinho

O Elias só soube que usei esse perfume quando disse que iria fazer a matéria pra revista. Ele riu e disse que me achou mais atraente naquela

noite, mesmo. Estamos namorando há três anos. Antes disso eu tive um relacionamento de 13 anos péssimo. Eu nunca tinha usado um produto de

sex shop. Mas, depois do perfume, fiquei curiosa pra introduzir novos brinquedinhos na nossa relação. Depois dessa experiência, também

comprei as bolinhas que estouram lá dentro, a vela comestível e as gotinhas do prazer. Agora nosso romance está mais quente.

Fiquei disposto na mesma hora

Elias Gomes, 41 anos, o namorado da Edna

”E não é que o perfuminho funciona mesmo? Eu estava muito cansado naquela noite. Sem disposição pra absolutamente nada, nem mesmo para o

sexo. Mas, quando eu senti aquele cheiro delicioso no pescoço dela, fiquei louco de tesão. Minha indisposição passou na hora e fiz de tudo

para satisfazê-la. Quando vi que ela estava excitada, transamos com vontade, foi inesquecível. Naquela noite rolou até sexo oral nela. A Edna

é muito criativa!”

Afrodisíacos assumidos

. Amor Selvagem, da Feitiço Sexy. R$ 11,90

. Femme Pheromes, da Hot Flowers. R$ 22

. Sensuelle essence água-de-colônia, d´O Boticário. R$ 127

SAC:

Hot Flowers – (43) 3342-1113

O´Boticário – 0800-413011

Feitiço Sexy – (11) 2286-3008