Converse com seu parceiro. Para desfrutar ao máximo da transa, é preciso sentir-se livre para pedir o que está faltando

Foto: Getty Images

Sentir-se bem na própria pele é o segredo para estar à vontade com seu parceiro. Aqui, indicamos seis maneiras de você se conhecer melhor e ficar muito segura para incrementar sua vida sexual.

Dê um chega para lá nos medos

Antes de tudo, é importante lidar com um grande fantasma: a sua autocrítica. A verdade é que o prazer não é privilégio de quem está em forma, livre de gordurinhas ou celulite. Celebre o fato de que os homens gostam de cur vas! E mais: o parceiro nem liga para os defeitos que saltam aos seus olhos diante do espelho. ”Quando a mulher se revela para o homem, sem qualquer vergonha, a relação se transforma: fica mais verdadeira e real”, afirma a psicóloga Lúcia Rosenberg, de São Paulo.

Diga menos ”não”

Se aquela dor de cabeça virou uma desculpa constante para evitar o sexo, algo não vai bem no quarto. Refl ita e, honestamente, localize o motivo do seu distanciamento. Segundo estudo da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, 20% das mulheres brasileiras reclamam por não atingirem o orgasmo. O principal problema detectado é a falta de vontade de transar. Então, que tal resgatar o desejo pelo outro? ”Esqueça o ‘não’ automático e diga mais ‘sim’ ao seu amor. Se você se deixar levar pelo parceiro, será que o desejo não ressurge? Tente. Você pode se surpreender”, orienta Lúcia.

Converse sem pudor

O melhor sexo da sua vida também depende de uma boa comunicação. Para desfrutar ao máximo da transa, é necessário sentir-se livre para expressar suas vontades e pedir o que está faltando. ”O casal precisa entrar em acordo sobre o que estimula ou não os dois. Não há espaço para vergonha ou preconceito na cama”, diz Lúcia. Além de melhorar o diálogo, traga mais alegria para sua intimidade. ”O bom humor deveria ser pré-requisito para os relacio namen tos. A brincadeira relaxa e dá leveza aos problemas do dia a dia”, sugere a terapeuta sexual Giovanna Lucchesi, do Instituto Paulista de Sexualidade.

Entregue-se

Olhares, gestos, palavras, sussurros e… suspiros. Vale tudo no jogo do sexo – desde que seja espontâneo e não ultrapasse o limite do outro. ”Sexo é natural, é saudável. Não é divino ou profano: é humano”, define Lúcia. ”Uma boa transa aproxima e aumenta a autoestima dos dois.” O sexo gostoso é um estado físico, mental e emocional, que acontece quando o casal está no compasso certo. ”O ritmo e a intensidade, na hora da relação, dependem do quanto o casal se entrega aos impulsos. Ou é uma mágica para ambos ou não é para ninguém”, completa a psicóloga. Nesse jogo, vale assumir que você não sabe tudo sobre erotismo e usar isso a seu favor. ”É maravilhoso não saber e melhor ainda ter a disposição de admitir isso. Você se sente à vontade pa ra explorar, descobrir e aprender com o outro”, diz o psiquiatra Ajax Pérez Salvador, mestre em saúde mental pela Universidade de São Paulo.

Namore-se

Há quanto tempo você não marca um encontro consigo mesma para explorar o corpo e redescobrir o que realmente a excita? Tão desejado quanto o romance com o parceiro deve ser o mapeamento das áreas de prazer do seu corpo. Reserve um tempo para si mesma e divirta-se sozinha. ”A masturbação é saudável e de extrema importância para o desenvolvimento sexual. Com essa prática você identifica suas necessidades e descobre diferentes maneiras de satisfazêlas”, diz Giovanna. Vamos combinar: se nem você sabe direito quais são seus pontos mais sensíveis, como o parceiro vai adivinhar? ”Delegar aos homens a tarefa de desvendar o nosso prazer é injusto. Nossa obrigação é mostrar o caminho para eles”, afirma Lúcia.

Redescubra o prazer a dois

O que nós definimos como prazeroso se transforma ao longo da vida e do relacionamento. ”O melhor sexo surge quando os parceiros se permitem esquecer o que foi bom no passado e reinventam os caminhos do pra zer”, diz Ajax. Para apimentar o encontro, inspire-se em fi lmes e contos eróticos. Que tal estrear uma lingerie ou partilhar uma fantasia? ”Coloque uma música relaxante, troque a cor da lâmpada do quarto (vermelha ou alaranjada), acenda uma ve la aromática, sirva uma taça de vinho. Vale tudo para aguçar os cinco sentidos, deixar o ambiente mais agra dável e você ainda mais à vontade e animada”, diz a sexóloga Giovanna.

O melhor sexo da vida… dele!

Muito mais objetivos do que nós, mulheres, os homens não acham necessário dedicar tanto tempo às preliminares e ao autoconhecimento. Isso não significa que há menos emoção ou sentimento envolvidos no ato sexual. É apenas uma forma diferente de encarar o sexo. ”A maioria das mulheres gosta do jogo da sedução, da conquista. Eles vão direto ao ponto! Muito mais simples, não?”, diz Lúcia Rosenberg. Então, o que transforma uma transa no melhor sexo da vida dele? ”Ter ao lado uma parceira livre, que aceita o seu corpo, é dona dos próprios desejos e conhece o caminho do próprio prazer. Alguém que se sinta à vontade para viver aquele momento plenamente, sem pudores”, garante a psicoterapeuta.