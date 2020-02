Namoro online: encontre o seu amor na internet

Só aceite marcas encontros com o

paquera virtual em locais públicos

Foto: Getty Images

Chegou a hora de conhecer o gato que você merece! Pare de dar desculpas como falta de tempo, timidez ou preguiça – use o mundo virtual a seu favor! Segundo uma pesquisa do Ibope divulgada em março deste ano, o número de pessoas com acesso à internet no Brasil cresceu 8% em relação a 2009.

E mais: sites de rede sociais, de relacionamento e bate-papos estão na categoria dos mais acessados no país, representando 86,3% dos usuários ativos. “Conforme o acesso aumenta, as pessoas vão perdendo o medo dessas ferramentas”, garante Andrea Nolf, psicóloga do Núcleo de Estudos em Psicologia e Informática da PUC-SP.

Por que ir para a internet?

Primeiro, por ser uma alternativa a mais para você encontrar um par. “A princípio, qualquer relação virtual vem para que as pessoas acrescentem comportamentos – e não para deixar de conhecer outros presencialmente, seja em uma relação afetiva, de trabalho, de amor ou de amizade”, afirma Andrea.

Além disso, em sites de relacionamento você não tem problema da falta de tempo, de dinheiro e dificuldade de locomoção. “Nesse meio, as possibilidades são maiores. É que a partir do momento em que se coloca um perfil no site, ele estará disponível 24 horas por dia”, diz Andrea.

Quem você vai encontrar

“Hoje em dia não existe mais um perfil de usuário que procura um parceiro pela internet”, garante Andrea. Isso significa que é possível conhecer paqueras de qualquer idade e de todas as regiões do país. E é por isso que você deve colocar suas preferências no site: para encontrar alguém que more por perto e faça o seu tipo.