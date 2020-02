Homens novos ou mais velhos? Qual o melhor?

”Acho superlegal moldar os homens mais novos e deixá-los do jeito que eu gosto” – Carolina de Oliveira, 29 anos

Ela saía com um de 18, mas agora só quer quarentões



Alguém sem fôlego num corpo flácido. Era essa a imagem que vinha à mente de Deziree Martins, 25 anos, quando se imaginava transando com um homem com mais de 40. A cena grotesca só parou de assombrar a analista administrativa quando ela partiu para o test-drive e saiu com um cara de 46 anos. Conclusão: acabou curtindo mais a pegada do madurão, de quem está noiva, do que do bonitão de 18 anos, com quem teve um caso um ano antes. ”Não pensava que fosse tão bom. Acho que não consigo mais ficar com caras da minha idade.”

Deziree conta que a primeira vez que saiu com o noivo, ela estava louca para transar, mas ele preferiu criar um clima de romance primeiro. Levou-a para jantar, pediu um vinho. Os dois conversaram bastante e só depois fizeram sexo. ”Não estava acostumada com isso. Com o de 18, íamos direto para o motel.” Entre os lençóis, mais diferenças. Enquanto o mais novo pulava preliminares e queria gozar logo, o noivo fez um vasto percurso sobre o corpo dela antes de chegar à atração final. ”Na minha opinião, os homens mais velhos entendem que é preciso dar prazer à parceira e se sentem bem em fazer isso.”

Diferenças entre homens jovens e maduros

Chega a ser óbvio que a maioria dos homens acima dos 40 anos tenha maior experiência sexual. O que não significa que isso agrade a todas as mulheres. Para a psicoterapeuta sexual Carla Zeglio, diretora do Instituto Paulista de Sexualidade (Inpasex), homens dessa faixa etária já passaram do período de autoafirmação, ou seja, de mostrar que têm um pênis superpoderoso. ”Após os 40, eles estão mais preocupados com a qualidade do que com a quantidade de sexo”, diz ela. Por causa disso – e pelo fato de que demoram mais para ficarem excitados – capricham mais nas carícias que antecedem a penetração. ”Tem mulher que gosta disso, outras, não. Algumas se identificam mais com homens da mesma idade, que têm os mesmos gostos e o mesmo timing que elas, em que ambos estão aprendendo a lidar juntos com a sexualidade.” Moral da história: não há desempenho melhor ou pior. O que interessa é que ele seja satisfatório para o casal.

Vantagens de namorar um homem mais novo

Como tudo na vida é questão de gosto, há quem prefira os mais ”verdinhos”. A coordenadora de marketing Carolina de Oliveira, 29 anos, já transou com um de 45 anos, mas é mais chegada em homens mais novos que ela. Além dos corpos sarados, é a vitalidade deles que a atrai. ”Eles estão mais dispostos a aprender, mais abertos. Já os mais velhos são mais teimosos, querem fazer tudo do jeito deles, tanto no sexo como no cotidiano. Tratam a gente como se fossem filhas deles”, argumenta. Carolina também curte dar uma de professora na cama. ”Acho superlegal moldá-los e deixá-los do jeitinho que eu gosto.”

Vantagens de namorar um homem maduro

Alheia às estatísticas, a supervisora administrativa Lygie da Veiga, 27 anos, garante que seu ex-namorado 38 anos mais velho a satisfazia sexualmente. Quando começaram a sair, ele tinha 61 anos e ela, 22. ”Foi o grande amor da minha vida. Era muito carinhoso, demorava bastante nas preliminares e segurava a ejaculação até eu estar prestes a gozar. Tive outros parceiros antes, mas meu primeiro orgasmo aconteceu com ele.” Lygie vai logo dissolvendo dúvidas: ”Ele nunca broxou comigo. E não usava Viagra”. A supervisora gosta mesmo dos mais maduros. Tanto que atualmente está saindo com um de 40. ”Os homens de 19 anos só querem saber de gozar três vezes e tomar banho em seguida.”

