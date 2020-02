Guia da paquera: como dar em cima dele sem ser vulgar

A atitude principal é transmitir confiança! Olhe nos olhos do escolhido da noite, como uma demonstração do seu interesse

Foto: Getty Images

Está cansada de dar luz verde para o gato e ele não faz nada? É hora de tomar a inciativa no jogo da sedução! Confira nosso passo a passo para conquistá-lo.

A preparação

Antes de partir para o ataque, você precisa caprichar no visual e saber quais atitudes garantirão que a aproximação entre você e o gato será bem-sucedida

Produção em alta

. Alguns detalhes fazem diferença, como estar com um perfume gostoso, unhas feitas e cabelo bem cuidado. ”Assim, mostra que gosta de estar bem consigo mesma, o que é muito atraente para os homens”, diz Fernanda Pauliv, palestrante de Artes Sensuais, do Joanah Pink Centro Integrado da Mulher.

. Escolha roupas que favoreçam seu corpo. Tudo bem marcar a cintura ou delinear as curvas, mas nada de peças justas demais. E use os cabelos soltos, olhos bem marcados e gloss para ressaltar lábios sensuais. ”Aposte para valer na aparência, pois o homem é extremamente visual”, explica a psicóloga Arlete Gavranic.

Saiba como agir

. O principal é transmitir confiança para o gato! Olhe nos olhos do escolhido da noite, como uma demonstração do seu interesse. Se ele responder com um sorriso, abriu espaço para a aproximação!

. Para a abordagem ser mais fácil, saia acompanhada de uma ou duas amigas. Você deve se destacar entre as outras para atrair a atenção do alvo. ”Faça com que ele note a sua presença. Passe perto dele algumas vezes e vá se aproximando aos poucos”, ensina a personal sexy trainer Fátima Mourah.

. Passe por ele e toque a parte de baixo das costas, deixando sua mão encostar ‘acidentalmente’ no braço dele.

. Ao falar, use um tom de voz suave e dócil, mas cuidado para não soar infantil demais. Ao começar a conversa, aborde assuntos prazerosos, como filmes e viagens que gostaria de fazer. ”Tente evitar frases muito curtas e secas, que não combinam nada com sedução”, ensina Arlete.

Condição básica

Estar com a autoestima firme é fundamental para atrair o interesse masculino

O ataque

Como se comportar em três situações diferentes para conquistar sem erro

1. Ele está sozinho

Você está há algum tempo observado o cidadão sentado sozinho, um pouco deslocado. Já trocaram olhares, mas ele parece ser muito tímido. Após ter certeza que o alvo não está acompanhado, prepare-se para agir. ”Neste caso, a mulher precisa ter uma atitude abertamente proativa, a aproximação caberá a ela”, incentiva a psicóloga Arlete Gavranic.

A abordagem

”Elogiar uma característica dele, como o olhar, ou mesmo dizer que gosta de homens tímidos são boas maneiras de abordá-lo”, ensina Arlete. O principal aqui é deixá-lo bem à vontade. ”Você também pode se aproximar como se quisesse fazer amizade”, diz ela. A partir daí, basta deixar rolar com naturalidade!

2. As amigas dele não saem de perto

A concorrência é grande aqui, pois provavelmente alguma delas não quer ficar apenas na amizade! E o pior: tem o apoio das outras, que rapidamente podem se voltar contra você e criticá-la. Então, invista primeiro na troca de olhares e, se ele corresponder, fique atenta ao momento em que o gato for ao bar ou ao banheiro.

A abordagem

”Aproxime-se, diga que quer conhecê-lo e deixe seu contato”, diz Arlete. Você também pode tentar fazer amizade com uma das amigas dele. ”Veja qual parece ser mais receptiva e se aproxime”, diz Fátima. Apenas vá com calma. Primeiro, faça parte do grupo para, no momento certo, puxar conversa com ele e partir para o abraço!

3. Ele não se afasta o grupo de amigos

Se você conhece um dos rapazes que está com ele, ótimo! Assim, pode cumprimentá-lo e entrar no grupo. Nesta situação é ainda mais importante estar com uma amiga. ”Mas caso esteja sozinha, nada impede a aproximação”, diz Arlete. O que você precisa é ter a autoestima firme, pois é necessária uma boa dose de cara de pau!

A abordagem

Fique cada vez mais perto do grupo. ”Tente se aproximar de alguém e vá chegando nele devagar”, diz Fátima. Mas sempre mantenha o olhar no seu alvo, para deixar claro que ele é o escolhido!